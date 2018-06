BVE leistet Pionierarbeit

Eine ganz besondere Klasse ist die BVE an der Matthias-Erzberger-Schule. BVE ist die Abkürzung für berufsvorbereitende Einrichtung. 2009 wurde diese Klasse als Kooperationsprojekt der Schwarzbach Schule, der Schule St. Franziskus Ingerkingen, der Matthias-Erzberger-Schule, dem Integrationsfachdienst und dem StaatlichenSchulamt Biberach eingerichtet. Dieses Schuljahr werden acht junge Erwachsene unterrichtet und auf das Arbeitsleben vorbereitet. Die Schüler kommen zum einen aus den Schulen für geistig behinderte Menschen und den Förderschulen des Landkreises.

Ziel der BVE ist es, den Schülern einen Einstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Doch das ist gar nicht so einfach. „Wir leisten hier wirklich Pionierarbeit“, sagt Sonderschullehrerin Heike Fox. „Die Betriebe sind sehr vorsichtig, wenn es um die Einstellung unserer Schüler geht. Wir freuen uns deshalb immer, wenn wir einen Arbeitgeber gewinnen können.“

Praktikumsplätze gibt es eher

„Es ist wirklich schwierig, feste Arbeitsplätze für unsere Schüler zu finden“, weiß auch Karin Götz-Singler, Fachlehrerin für Sonderpädagogik. „Geht es um ein Praktikum, sind die Türen der Betriebe relativ offen, bei einer Festanstellung sieht das schon wieder ganz anders aus.“ Trotzdem konnten aus dem BVE und der Folgeklasse KoBV in den letzten Jahren bereits 27 SchülerInnen in Festanstellungen vermittelt werden.

„Viele Arbeitgeber erkennen bei einem Praktikum erst das Potenzial der Schüler und spüren, dass sie eine Bereicherung für den Betrieb sind“, sagt Hanna Burr vom Integrationsfachdienst, der die Praktikumsbegleitung der BVE-Schüler übernimmt. „Wir vom IFD sind aber dafür da, die Betriebe zu unterstützen und über mögliche finanzielle Förderung zu informieren und stecken viel Zeit und Energie in diese Arbeit.“ Dass sich der Aufwand lohnt, zeigen die Ergebnisse: alle acht Schüler haben bereits mehrere Praktika hinter sich oder sind gerade noch dabei. Sie arbeiteten unter anderem in einer Schreinerei, in einer Großküche, im Kindergarten, in einer Möbelmanufaktur, auf dem Bauhof, in einer EDV-Abteilung, im Autohaus oder auch im Wellnessbereich im Jordanbad.

„Es ist wichtig, dass die Schüler ihre Erfahrungen in den unterschiedlichsten Bereichen sammeln“, sagt Karin Götz-Singler. „Oft merken sie erst dort, wie viel Spaß sie an der Arbeit haben.“ Laura Altenschmidt beispielsweise hat im Wellnessbereich im Jordanbad gearbeitet: „Es war sehr schön und hat mir viel Spaß gemacht“, sagt die 17-Jährige aus Attenweiler. Manchmal massiert sie auch ihre Mama und Schwester: „Die sagen, ich mache das sehr gut.“ Momentan ist sie glücklich in der Klasse zu sein, aber irgendwann möchte sie die Schule hinter sich lassen: „Es wäre schön, wenn das klappt.“

Auch Jan Putter aus Biberach ist Schüler der BVE. „Ich komme gerne hierher, weil man in der Schule immer Freunde trifft“, sagt der 19-Jährige. Von seinem Traumberuf hat er schon ein ziemlich genaue Vorstellung: „Ich möchte mal irgendwas mit dem PC machen, da kenne ich mich aus und habe auch schon ein EDV-Praktikum gemacht.“

Wenn es um den Unterricht geht, dann werden zwar alle gleich behandelt, aber doch individuell gefördert. Meist sind die Lehrerinnen deshalb zu zweit: „Der Fokus liegt auf der Selbstständigkeit der Schüler, aber wir erarbeiten auch mit jedem einzelnen seinen Stärken und entwickeln sie weiter“, erzählt Karin Götz-Singler. „Wir halten viel von den Fähigkeiten unserer Schüler und wissen, dass sie es auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen können.“

Dafür müssen allerdings auch die Firmen und Betriebe offen sein: „Viele haben Vorbehalte gegenüber Behinderten“, sagt Hanna Burr. „Die Gesellschaft muss daran noch wachsen und die Barrieren abbauen.“ Interessant seien die Zahlen im Landkreis: „Wir haben kaum Arbeitslosigkeit, aber der Anteil an schwerbehinderten Arbeitslosen ist sehr hoch“, so Burr. „Da fragen wir uns oft, warum das so ist.“ Zumal die Zuschüsse vom Bund ja ein Anreiz für Arbeitgeber sein müssten. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen mit Behinderung zuverlässig, pflichtbewusst und fröhlich an die Arbeit gehen.

Die Klasse der BVE ist derzeitig die einzige im Landkreis Biberach, die nächsten Klassen gibt es in Ravensburg und Ulm. Im kommenden Jahr soll eine zweite Klasse hinzukommen, weil der Bedarf groß ist.

Infos über die BVE gibt es bei der Schwarzbach-Schule unter Telefon 07351/34970, per E-Mail an sek.sbs@biberach.de oder

www.schwarzbach-schule.de