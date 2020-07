Busunternehmen kämpfen in der Corona-Krise ums Überleben

Von Schwäbische Zeitung

Ihr Unwesen haben Vandalen in der Nacht von Freitag auf Samstag in Ulm-Wiblingen getrieben. In der Zeit von Freitagabend, 22 Uhr, bis Samstagvormittag, 5 Uhr, kam es laut Polizei zu mehreren Vorfällen.

In der Buchauer Straße beschädigten die Vandalen die Außenbestuhlung eines Restaurants. Sie zerbrachen Stühle und Tische im Wert von etwa 700 Euro. Offenbar war ihnen das noch nicht genug: Bei der angrenzenden Metzgerei zerstörten sie ebenfalls die Tische.