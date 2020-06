Bus fährt auf Radfahrer auf

Leichte Verletzungen hat am Mittwoch ein 71-Jähriger bei einem Unfall in Biberach erlitten, weil er von einem Busfahrer übersehen wurde.

Kurz vor 11 Uhr war der Busfahrer in der Theaterstraße unterwegs. Auf Höhe der Kolpingstraße sah der 57-Jährige einen Radfahrer, der dort verkehrsbedingt angehalten hatte, zu spät. Der Bus stieß bei geringer Geschwindigkeit gegen das Hinterrad des Trekkingbikes. Der 71-Jährige stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich an der Unfallstelle um den Mann. Die Polizei (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

Verkehrsteilnehmern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit: Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen.