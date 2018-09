Burrenwaldlauf steht an

Von Aalener Nachrichten

In Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) ist Mittwochabend ein 53-Jähriger zu Tode gekommen. Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf festgenommen. Wie verschiedene Medien berichten, hatte ein Anrufer bei der Rettungsleitstelle gemeldet, dass auf einem Firmenparkplatz in Steinheim neben einem Auto ein blutüberströmter Mann liege.

Der 53-Jährige konnte nicht wiederbelebt werden und sei laut Medienberichten mit einem Messer niedergestochen worden.