Burrenwaldlauf: Hermann und Wolf sind am schnellsten

Bei der 44. Ausgabe des Burrenwaldlaufs sind 64 Läuferinnen und Läufer auf die Strecken über fünf und zehn Kilometer gegangen. Zwar ließ sich die angekündigte Nachmittagssonne nicht blicken, aber für den Lauf herrschten bei der von der TG Biberach organisierten und von der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Boehringer Ingelheim unterstützen Veranstaltung beste Laufbedingungen. So war auch die Resonanz der Teilnehmer nach dem Lauf durchweg positiv. Die Ersten über die Ziellinie nach fünf Kilometern waren Christoph Wetzel und Lena Narrog. Über die zehn Kilometer waren Sebastian Hermann und Paulina Wolf nicht zu schlagen.

Über die Fünf-Kilometer-Distanz gingen insgesamt 30 und über die zehn Kilometer 34 Läufer an den Start. Das entsprach der Teilnehmerzahl der Vorjahre. Den Sieg über die kürzere Strecke erlief sich Christoph Wetzel (BSG Boehringer Ingelheim) in 18 Minuten vor Michael Ritter vom SV Birkenhard mit einem knappen Rückstand von 14 Sekunden. Auch noch in guten 18:48 Minuten lief als Dritter Matthias Stegbauer (TSV Laupheim) ins Ziel.

Bei den Frauen war Lena Narrog von den TSV Reute Runners die Schnellste mit 21:49 Minuten, gefolgt von der letztjährigen Siegerin Lina Locher (Lauftreff Burrenwald) in 22:45 Minuten. Nur knapp dahinter erreichte Julia Gütler (TSV Reute Runners) mit vier Sekunden Rückstand das Ziel.

Unangefochten über die Zehner-Distanz erlief Sebastian Hermann (DAV Ravensburg) in sehr guten 37:54 Minuten den Sieg. Damit fügte er seinen Erfolgen aus 2012 und 2013 über dieselbe Distanz und 2014 über die fünf Kilometer einen weiteren Sieg hinzu. Als Zweiter kam Robert Bammert vom SV Birkenhard mit sehr guten 42:55 Minuten an, nachdem er vor zehn Tagen seinen ersten Marathon in Köln in weniger als 3:30 Stunden gelaufen ist. Den dritten Podestplatz belegte Julien Gagnepain (BSG Boehringer Ingelheim) mit 43:44 Minuten.

Wie bei den Männern war auch bei den Frauen auf den zehn Kilometern für Paulina Wolf von den TSV Reute Runners das Rennen eine klare Angelegenheit. Die nicht nur in Oberschwaben bekannte Läuferin benötigte für die anspruchsvolle Strecke 39:29 Minuten und stellte damit einen neuen Streckenrekord für Frauen auf. Die zweitbeste je gelaufene Zeit über diese Distanz im Burrenwald stammt aus dem Jahr 2002 und wird von Elvira Rölli mit 39:59 Minuten gehalten. Mit einem größeren Abstand folgte ihr Marion Obrecht (Biberach) in 45:46 Minuten und als Dritte überquerte Anne Rother (Ummendorf/LT Burrenwald) nach 49:59 Minuten die Ziellinie. Sie hat damit ihr persönliches Ziel von weniger als 50 Minuten erreicht.