Burrenwaldlauf findet wieder statt

Nach der coronabedingten Pause findet am Mittwoch, 6. Oktober, wieder der Herbstlauf im Burrenwald statt. Veranstalter sind der Lauftreff der TG Biberach und die Betriebssportgemeinschaft Boehringer Ingelheim. Der Herbstlauf führt über rund 5000 sowie 10 000 Meter durch den jahreszeitlich bunten Burrenwald.

Mitmachen können alle Läuferinnen und Läufer, unabhängig von Vereinszugehörigkeit und Wettkampferfahrung, sowie Nordic Walker. Letztere allerdings ohne Wertung und Zeitnahme. Um 17.30 Uhr fällt der Startschuss zum Lauf über 5000 Meter, um 17.35 Uhr gehen die Teilnehmer des Zehn-Kilometer-Laufs auf die Strecke. Bereits um 17 Uhr geht es für die Nordic Walker los; auch diese haben die Auswahl zwischen fünf und zehn Kilometern. Umkleide- und Duschmöglichkeiten stehen vor Ort nicht zur Verfügung. Die Startgebühr beträgt für Erwachsene vier Euro, für Schüler zwei Euro. Anmeldungen werden ab 16.15 Uhr am Burrenwald-Parkplatz (direkt an der B 312) entgegen genommen. Die Teilnehmerurkunden werden in den folgenden Wochen beim regulären Lauftreff verteilt.