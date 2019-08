Burgrieden verliert das Derby gegen Achstetten mit 0:2

In der Fußball-Kreisliga A II hat der SV Burgrieden das Derby gegen die TSG Achstetten 0:2 verloren. Schemmerhofen spielte in Mettenberg groß auf und siegt deutlich mit 6:0. Die SG Altheim/Schemmerberg holte gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim die ersten wertvollen Punkte.

SC Schönebürg – TSV Wain 3:2 (1:1). Die Zuschauer sahen in Schönebürg ein spannendes und umkämpftes Derby, in dem der SCS als verdienter Sieger vom Platz ging. Die Heimelf hatte mehr vom Spiel und die klareren Tormöglichkeiten. Die Gäste steckten jedoch nie auf und kamen nach einer Führung der Platzherren rasch zum Ausgleich. Tore: 1:0 Tobias Hochdorfer (21.), 1:1 Andreas Zechel (24.), 2:1 Philipp Auer (57.), 2:2 Daniel Duckek (61.), 3:2 Manuel Schlaich (84.). Res.: 8:0.

SG Altheim/Schemmerberg – SGM Laupertshausen/Maselheim 3:2 (3:0). Die erste Halbzeit gehörte klar den Gastgebern, die glaubten, mit ihrer 3:0-Pausenführung könnten sie sich zurücklehnen. Zwei Fehler in der Abwehr der Platzherren sorgten jedoch noch für gehörige Spannung bis zum Schlusspfiff. Tore: 1:0 Nico Birk (15. FE), 2:0 Leon Pachonick (24.), 3:0 Tim Schütt (31.), 3:1 Christian Jörg (64. FE), 3:2 Florian Linder (67.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für die SGM Laupertshausen/Maselheim in der 87. Minute. Res.: 0:0.

SG Mettenberg – SV Schemmerhofen 0:6 (0:2). Ohne Chancen war die SG Mettenberg gegen den übermächtigen Gegner aus Schemmerhofen. Der Sieg der Gäste geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Tore: 0:1, 0:5, 0:6 Christian Sameisla (13., 85., 90.), 0:2 Marko Walter (21.), 0:3 Thomas Graf (47.), 0:4 Andreas Kühlwein (57.).

SF Bronnen – FC Wacker Biberach 3:1 (2:1). In einer temporeichen Partie siegten die Sportfreunde am Ende durch drei Elfmetertore. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, wobei die Gastgeber die reifere Mannschaft war als das junge Gästeteam vom FC Wacker Biberach. Tore: 1:0 Nicolai Pietsch (2. FE), 2:0 Nicolai Pietsch (18. HE), 2:1 Markus Maichle (20.), 3:1 Tobias Glass (80. FE). Res.: 2:3.

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren – SV Mietingen II 0:2 (0:1). Die Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, der Torerfolg blieb jedoch aus. Zwei Kontertore der Gäste sorgten für einen Auswärtserfolg des SV Mietingen II. Tore: 0:1 Tobias Steinle (45.), 0:2 Tobias Birk (85.).

SV Burgrieden – TSG Achstetten 0:2 (0:1). Nach einem ausgeglichenen Beginn kam die TSG nach einer halben Stunde immer besser ins Spiel. Somit war der Führungstreffer von Daniel Krug in der 43. Minute nicht unverdient. In der zweiten Halbzeit bemühten sich die Gastgeber redlich, um zum Ausgleich zu kommen. Allerdings war der SVB im Angriff zu harmlos, sodass die Gäste in ihrer Abwehr meist die Oberhand hatten. Nach dem zweiten Gästetreffer in der 75. Minute durch Tobias Osswald war die Partie endgültig gelaufen.

SV Alberweiler – SV Äpfingen 2:0 (1:0). Der SVA erwischte den besseren Start und ging nach neun Minuten durch Timo Bailer mit 1:0 in Führung. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten drei Riesenmöglichkeiten, um noch vor der Pause den Ausgleich zu erzielen. In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen und spannend, ehe der zweite Treffer der Gastgeber in der 87. Minute durch Daniel Grimm die Entscheidung brachte. Res.: 2:2.