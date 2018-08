Burgrieden tut sich sehr schwer

Alberweiler hat in der Fußball-Kreisliga A II glücklich gegen Schönebürg gewonnen. Burgrieden tat sich gegen die SGM Altheim/Schemmerberg sehr schwer. Die SGM Warthausen/Birkenhard siegte im Heimspiel gegen den SV Sulmetingen II deutlich. Schemmerhofen und Bronnen trennten sich 3:3.

SV Alberweiler – SC Schönebürg 2:1 (0:0). Es war ein glücklicher Sieg. Über weite Strecken spielte sich die Partie im Mittelfeld ab. Es dauerte bis zur 74. Minute, bis die SCS-Abwehr einmal unsortiert war und die Gastgeber das überraschende 1:0 erzielten. Ein Konter brachte das 2:0. Nach dem Anschlusstreffer hatte Schönebürg durch einen Freistoß noch die Riesenchance zum verdienten Ausgleich. Tore: 1:0 Achim Frankenhauser (74.), 2:0 Daniel Grimm (80.), 2:1 Manuel Schlaich (90. +1). Res.: 9:3.

SGM Laupertshausen/Maselheim – SV Mietingen II 0:1 (0:0). Die SGM vergab in Hälfte eins ihre Chancen zur Führung. Besser machten es die Gäste, denen durch Jonas Meyer das 0:1 gelang (60.). Bes. Vork.: Rot für Daniel Reh (83./SGM).

TSV Wain – SG Mettenberg 1:0 (1:0). Die Gäste vergaben beste Torchancen in Serie. Die Gastgeber waren effektiver und konnten durch Zeljko Haramina den entscheidenden Treffer erzielen (41.). In Hälfte zwei zeigte sich dasselbe Bild, die SGM vergab ihre Chancen und so kam Wain zum glücklichen Heimsieg. Res.: Abgesagt wegen Spielermangels beim TSV, Wertung: 3:0 für Mettenberg.

SV Äpfingen – FC Wacker Biberach 0:1 (0:0). In einem temporeichen Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten hatte der Gast am Schluss das bessere Ende für sich. In der Nachspielzeit (90. +2) gelang Wackers Markus Maichle das Tor des Tages. Die Heimelf war verletzungsbedingt zu diesem Zeitpunkt nur noch mit zehn Spielern auf dem Feld. Res.: 0:1.

SV Burgrieden – SGM Altheim/Schemmerberg 2:1 (0:0). Die Gäste spielten aufopferungsvoll und gaben keinen Ball verloren. Die SGM ging sogar durch Tobias Dobler in Führung (50.). SVB-Spieler Tobias Schaich gab dem Spiel durch zwei schöne Tore (68., 73.) die nicht mehr unbedingt erwartete Wende. Res.: 4:2.

SGM Warthausen/Birkenhard – SV Sulmetingen II 5:0 (3:0). Die SGM ließ die Gäste-Elf nie ins Spiel kommen. Bereits zur Pause war das Spiel entschieden. Der Heimerfolg hätte sogar noch höher ausfallen können. Tore: 1:0 Leonard Gashi (5.), 2:0 Max Haller (30.), 3:0 Fabian Wenger (45.), 4:0 Felix Groer (60.), 5:0 Jochen Hauler (83.).

SV Schemmerhofen – SF Bronnen 3:3 (2:1). Die Gäste begannen stark und gingen in Führung. Der SVS konnte aber das Spiel bis zur Pause drehen. Im weiteren Verlauf sah Schemmerhofen wie der sichere Sieger aus, doch Bronnen gab nicht auf und kam noch zum Remis. Tore: 0:1 Stephan Schrepler (12.), 1:1 Andreas Kühlwein (25.), 2:1 Marco Eh (45.), 3:1 Frank Haller (62.), 3:2 Andreas Radnick (77.), 3.3 Marius Baur (90. +3).