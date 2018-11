Burgrieden peilt Dreier gegen Wacker an

Der SV Burgrieden dürfte in der Fußball-Kreisliga A II im Heimspiel gegen den FC Wacker Biberach am Wochenende mit Blick auf das Spitzentrio die schwerste Aufgabe haben. Alberweiler hat Mettenberg zu Gast und die SGM Warthausen/Birkenhard tritt bei der SGM Laupertshausen/Maselheim an. Schlusslicht SV Sulmetingen II reist nach Schemmerhofen. Das Heimspiel der SGM Laupertshausen/Maselheim beginnt am Samstag um 14.30 Uhr. Anstoß bei allen anderen Partien ist am Sonntag um 14.30 Uhr.

Der SV Burgrieden wankt der Winterpause entgegen. Die letzten Spiele konnte er noch in der Nachspielzeit für sich entscheiden. Reicht es im Heimspiel gegen den FC Wacker Biberach nochmal zum Sieg? Der FC Wacker ließ zuletzt gegen den SV Mietingen II nichts anbrennen und wird auch in Burgrieden eine starke Vorstellung zeigen wollen.

SGM-Duell in Maselheim

Nach dem Remis gegen den TSV Wain hat sich die SGM Warthausen/Birkenhard wieder gefangen und besiegte den SV Schemmerhofen mit 2:0. Die Gastgeber von der SGM Laupertshausen/Maselheim kommen aus dem Tabellenkeller nicht raus, was die Niederlage gegen die SGM Altheim/Schemmerberg wieder unterstrich. Auf dem Sportgelände in Maselheim sind die Gäste eindeutig in der Favoritenrolle.

Der SV Alberweiler hat die SG Mettenberg zu Gast. Der SVA meisterte das schwere Auswärtsspiel bei den SF Bronnen und führt dank des besseren Torverhältnisses die Tabelle an. Mettenberg verlor knapp gegen den SV Äpfingen, hat aber trotzdem noch vier Punkte Puffer zum Tabellenkeller. Die Sache wird für die SG Mettenberg bei den favorisierten Gastgebern schwierig.

Nach einer wilden Schlacht konnte der TSV Wain beim SV Sulmetingen II als Sieger den Platz verlassen. Im anstehenden Heimspiel gegen die SF Bronnen braucht es wieder einen Kraftakt, nochmal ein Erfolgserlebnis nachzuschieben. Obwohl, wer hätte es dem TSV zugetraut, einen Punkt bei der SGM Warthausen/Birkenhard mitzunehmen?

Nicht zufrieden wird der SV Schemmerhofen mit dem bisherigen Saisonverlauf sein. Platz acht mit 17 Punkten ist nicht das, was sich der SVS vorgestellt hat. Am Sonntag könnten allerdings noch drei Punkte dazukommen. Das Tabellenschlusslicht SV Sulmetingen II tritt auf dem Sportgelände in Schemmerhofen an. Die Partie könnte noch ein positiver Schlusspunkt für Schemmerhofen werden.

Schwierigkeiten hat der SV Mietingen II. Wie fast allen Mannschaften am Tabellenende, gelingt es auch Mietingen II nicht, einen Schritt nach vorn zu machen. Die SGM Altheim/Schemmerberg reist nach Mietingen. Ein Gegner, bei dem der bisherige Saisonverlauf positiv war. Die SGM will im gesicherten Tabellenmittelfeld überwintern. Dafür würde ein Punkt aus Mietingen schon reichen.

Schritt für Schritt arbeitet sich der SV Äpfingen nach vorn. Trotzdem gibt es in Äpfingen Torjubel nach wie vor selten und wenn die Abwehr nicht so stabil wäre, würde Äpfingen ganz weit hinten stehen. Das Gästeteam vom SC Schönebürg darf sich am Sonntag die Zähne an der SVÄ-Abwehr ausbeißen. Wenn dem SCS ein Tor gelingt, wird es für die Heimelf fast unmöglich werden, das Spiel noch zu drehen.