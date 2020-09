Burgrieden ist im Rottalderby gefordert

Das Rottalderby zwischen Burgrieden und Bronnen steht in der Fußball-Kreisliga A II an. Zum Gemeindederby kommt es zwischen der SGM Schemmerhofen/Ingerkingen und der SGM Alberweiler/Aßmannshardt. Achstetten tritt zu Hause gegen den SC Schönebürg an. Anstoß in Schemmerhofen ist am Sonntag um 13.15 Uhr. Alle anderen Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Eng war die Geschichte für den favorisierten SV Burgrieden bei der SGM Altheim/Schemmerberg. Aber am Ende zählen doch die drei gewonnenen Punkte. Bei den Gästen aus Bronnen war die Partie alles andere als eng, überraschend verloren die Sportfreunde ihr Auftaktspiel mit 0:5 gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim. In Burgrieden werden die SF Bronnen aber sicher alles daran setzen, keine fünf Tore eingeschenkt zu bekommen. Beide Teams können sich nach ihrem jeweiligen Saisonauftakt im Rottalderby noch steigern.

Geglückter Saisonauftakt

Zwei Mannschaften, denen der Saisonauftakt geglückt ist, stehen sich im Gemeindederby zwischen der SGM Schemmerhofen/Ingerkingen und der SGM Alberweiler/Aßmannshardt gegenüber. Die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen ging als Aufsteiger bei der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren mit einem 3:0-Sieg vom Platz. Das Gästeteam von der SGM Alberweiler/Aßmannshardt fertigte zu Hause den SV Äpfingen bereits in der ersten Halbzeit ab. Welcher Mannschaft gelingt es nun, ihr Auftaktspiel zu untermauern? Das Spiel findet auf dem Sportgelände in Schemmerhofen statt.

Schwer tat sich die TSG Achstetten beim SV Sulmetingen II. Trotzdem empfängt die TSG nun den SC Schönebürg mit drei Punkten im Rücken. Auch der Sportclub war mit 3:1 gegen den TSV Wain erfolgreich und ist nach wie vor für jede Kreisliga-A-Mannschaft ein echter Prüfstein. So wird es auch am Sonntag in Achstetten der Fall sein.

Hebel so schnell wie möglich umlegen

Für den TSV Wain und die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren verlief der vergangene Spieltag nicht erfolgreich. Vor allem die deutliche 0:3-Niederlage der SGM gegen den Aufsteiger aus Schemmerhofen ließ aufhorchen. Beide Teams wollen in Wain den Hebel so schnell wie möglich wieder umlegen.

Die SGM Laupertshausen/Maselheim als Tabellenführer vor dem zweiten Spieltag: Wer hätte das gedacht? In den Spielzeiten zuvor dümpelte die SGM meist so vor sich hin. Wird in der Saison 2020/21 ein neues Kapitel aufgeschlagen? Das Heimspiel in Maselheim gegen den SV Sulmetingen II kann schon etwas zur Klärung beitragen.

Durchaus ein Erfolg

Die SG Mettenberg gewann mit 3:2 beim SV Mietingen II. Für Mettenberg durchaus ein Erfolg, auf dem im Heimspiel gegen die SGM Altheim/Schemmerberg aufgebaut werden kann. Trotz der 0:1-Niederlage gegen den SV Burgrieden machte Altheim/Schemmerberg in dieser Partie keinesfalls einen schlechten Eindruck.

Negativ verlief das Auftaktspiel des SV Äpfingen bei der SGM Alberweiler/Aßmannshardt. Da war die Niederlage des SV Mietingen II gegen Mettenberg schon bedeutend knapper. Beide Mannschaften wollen so schnell wie möglich zu drei Punkten kommen. Aber gerade diese Partie könnte mit einem Remis enden.