Burgrieden ist Gastgeber im Rottalderby

Der Spitzenreiter TSG Achstetten hat in der Fußball-Kreisliga A II Inter Laupheim zu Gast. Verfolger Baustetten spielt gegen Maselheim-Sulmingen. Der drittplatzierte SV Schemmerhofen hat spielfrei. Im Rottalderby spielen Burgrieden und Bronnen gegeneinander. Anstoß in Ummendorf ist am Sonntag, 6. Mai, um 13.15 Uhr. Alle anderen Spiele beginnen an Sonntag um 15 Uhr.

Die TSG Achstetten müsste im Heimspiel gegen den FC Inter Laupheim als Sieger vom Platz gehen. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung. Der Gast aus Laupheim kann froh über jeden bisher erkämpften Punkt sein und wird in Achstetten auf Schadensbegrenzung aus sein. Der Tabellenführer feiert zwar zurzeit keine Kantersiege, aber zu drei Punkten reicht es fast immer.

SVB will Platz zwei untermauern

Genauso eindeutig scheint die Situation beim SV Baustetten zu sein. Die Gäste von der TSG Maselheim-Sulmingen kassieren Niederlage um Niederlage und sind inzwischen Tabellenletzter. Baustetten eroberte am vergangenen Spieltag den Relegationsplatz und will zumindest Platz zwei weiter untermauern. Der Sprung auf Platz eins wird für den SVB jedoch schwierig werden. Baustetten hat zwar ein Spiel weniger bestritten als die TSG Achstetten, aber selbst wenn diese Partie gewonnen würde, läge die TSG immer noch vier Punkte vorn. In Baustetten ist man also auf Ausrutscher von Achstetten angewiesen.

Der TSV Ummendorf II empfängt den SV Äpfingen. Die Zeiten, als der TSV II meist nach Spielende an der Grenze zu einer zweistelligen Klatsche stand, sind vorbei. Der Aufsteiger ist in der A II angekommen. Leider vielleicht zu spät, denn zumindest acht Punkte fehlen Ummendorf II noch zum rettenden Ufer. Der Gast am Sonntag ist nicht einfach zu knacken. Äpfingen steht in der vorderen Tabellenhälfte und hat sich für das Spiel gegen Ummendorf II drei Punkte vorgenommen.

Ein Derby steigt zwischen der SG Mettenberg und dem SV Laupertshausen. Gastgeber Mettenberg braucht drei Punkte, um einen Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. Die Laupertshauser haben noch acht Punkte mehr auf dem Konto und könnten mit einem Remis leben. Für Laupertshausen ging es in dieser Saison kontinuierlich abwärts. Irgendwann müsste in Laupertshausen der Boden erreicht werden.

Auch im Rottal steigt ein Derby. Der SV Burgrieden hat die SF Bronnen zu Gast. Beide Clubs sind gestärkt aus dem Winter gekommen und haben bisher noch kein Spiel verloren. Dennoch stehen die Sportfreunde auf dem fünften Rang und Gastgeber Burgrieden auf dem achten Tabellenplatz. Beide Mannschaften trennen acht Punkte. Es dürfte wieder ein spannendes und bis zum Schlusspfiff offenes Derby auf Augenhöhe geben.

Ebenfalls auf Augenhöhe dürften sich die SGM Warthausen/Birkenhard und der SC Schönebürg begegnen. Beide Mannschaften waren am vergangenen Sonntag erfolgreich und wollen es am kommenden Sonntag wieder sein. Beide Teams haben ein genügend großes Polster, um nicht in die hintere Tabellenhälfte abzurutschen. Die Begegnung findet auf dem Sportgelände in Birkenhard statt.

Wacker ist in der Favoritenrolle

Zwei Tabellennachbarn treffen mit dem FC Wacker Biberach und dem SV Mietingen II aufeinander. Allerdings hat Gastgeber Wacker Biberach acht Zähler mehr auf dem Konto. Mietingen II tut sich in der Rückrunde schwerer an Punkte zu kommen, als noch in der Vorrunde. Ein Bild, das sich bei vielen Aufsteigern immer wieder zeigt. Deshalb ist der Gastgeber Wacker Biberach auch in der Favoritenrolle.