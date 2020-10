Burgrieden bezwingt Aitrach/Tannheim

SV Burgrieden, TSV Hochdorf und der SV Alberweiler II (5:2 gegen den SV Bergatreute) haben in der Frauenfußball-Regionenliga VI jeweils zu Hause gewonnen. Der SV Mietingen und der TSV Warthausen (2:1 beim TSB Ravensburg) siegten auswärts.

SV Burgrieden – SGM Aitrach/Tannheim 1:0 (0:0). Während die erste Halbzeit noch ausgeglichen verlief, gehörte die zweite Halbzeit der SGM. Das 1:0 erzielte aber Burgriedens Vivien Schubert (75.). Die größte Chance der SGM vereitelte kurz vor Schluss Alina Gietl. Somit blieb es bei dem für den SVB glücklichen 1:0.

TSV Hochdorf – SV Maierhöfen-Grünenbach 1:0 (1:0). Die vom Kampf geprägte Partie verlief lange Zeit ausgeglichen, bis der TSV in der 35. Minute durch ein Elfmetertor von Yvonne Fuchs in Führung ging. In der zweiten Hälfte dominierten Anfangs die Gäste. Hochdorf übernahm in den letzten 15 Minuten die Regie und brachte das 1:0 souverän ins Ziel.

SV Deuchelried – SV Mietingen 2:4 (1:3). Einen Mietinger Rückpass zur Torhüterin erkämpfte sich Aliza Margo Zuber (1.) und traf zum 1:0. In der Folge kamen die Gäste zu einigen Chancen, Lena Winter (22.) traf zum 1:1. Jessica Ganz besorgte auf Zuspiel von Johanna Dwornik das 1:2 (26.) und nach einem Freistoß das 1:3 (39.). Im zweiten Durchgang war die Heimelf stärker und verkürzte durch Maren Beck (60.) auf 2:3. Johanna Bretzel (90.) erzielte dann den Treffer zum Mietinger 4:2-Erfolg.