Bunter Mix begeistert Zuschauer

Insgesamt 15 Gruppen – fünf weniger als im vergangenen Jahr – haben am Samstag beim Tag der Gymnastik der TG Biberach ihr Können auf dem Biberacher Marktplatz präsentiert. Den Zuschauern auf den nahezu voll besetzten Rängen wurde wie jedes Jahr ein buntes Sammelsurium aus Turnen, Tanz, Akrobatik und Gymnastik geboten.

Knapp 30 Grad und nur ein paar wenige Schleierwolken am Himmel über Biberach. Der Tag der Gymnastik musste einfach gelingen. „Seit fünf Tagen wussten wir, dass es schönes Wetter wird und waren sehr entspannt und voller Vorfreude“, sagte Isabel Himmler, die gewohnt charmant durch das gut einstündige Programm führte. Nicht dabei waren in diesem Jahr die Fahnenschwinger der TG, sodass die Wettkampfturner den Vormittag eröffneten. „Das sind Kreis- und Landesligaturner“, sagte Trainer Jochen Baur. „Die haben schon ein gewisses Niveau.“ Was die acht jungen Männer zwischen 13 und 20 Jahren auch eindrucksvoll unter Beweis stellten. Salti mit mehreren Schrauben in den Stand gesprungen zeugen von hoher Qualität.

Dies war insgesamt das Markenzeichen der gesamten Veranstaltung. Kein Wunder, waren doch auch Teilnehmer von diversen Meisterschaften am Start. So auch die Beaverettes, die auf beeindruckende Weise demonstrierten, dass Cheerleading viel mehr ist als Spalierstehen und die American Footballer anfeuern. Da steckt viel Training und Spaß dahinter.

Das gilt natürlich auch für die Showtanzgruppen, egal ob aus Äpfingen, Eberhardzell oder Biberach. Die jungen Frauen zeigten den Besuchern, warum sie auch schon den einen oder anderen Titel eingeheimst haben. Die Showtanzgruppe des SV Äpfingen erzählte dabei die Geschichte des Schönheitswahns, der immer mehr um sich greift. In einer beeindruckenden Choreografie zeigte die Gruppe von Verena Mayer, Bettina Ruf und Anke Oelmaier, dass Showtanz mehr bedeutet als synchrone Bewegung zur Musik, in diesem Fall zu Peter Fox, Helene Fischer und Bon Jovi.

Die Musikauswahl spielt bei den Gruppen offensichtlich eine große Rolle, egal welchen Alters, denn auch die jungen Turnerinnen der TG Biberach bewegten sich sehr anmutig, garniert mit großer turnerischer Eleganz etwa zum Welthit „Bad Liar“ von den Imagine Dragons. Ein Gänsehautgefühl für Sportlerinnen und Zuschauer. Ähnliches gelang auch der Gruppe Faszination Tanz der TG Biberach mit ihrer eigenwilligen Interpretation des allumfassenden Themas Liebe.

Hartes Training

Mehrere Stunden hartes Training, aber auch viel Spaß stecken in allen Gruppen. So auch bei der Wettkampfgymnastik der TG Biberach, die sich eigens für den Tag der Gymnastik mit Unterwasserwelten beschäftigt hatte. Und nicht zuletzt die Funky Kidz, die mit 70 Jungen und Mädchen wieder einmal bewiesen, dass Bewegung, Tanz und Hip-Hop auch in Biberach einen ganz hohen Stellenwert haben.