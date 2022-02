Bunt und vielfältig wie die Kirche vor Ort

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der deutsche Katholikentag (25.-29. Mai 2022) in Stuttgart steht unter dem Motto „leben teilen“. Der Heilige Martin, der Schutzpatron der hiesigen Diözese Rottenburg-Stuttgart, und sein Mantel sind das Symbol schlechthin fürs Teilen. Ein Mantel steht für Schutz, für Wärme, für Geborgenheit und ist nicht auch zuletzt Namensgeber für die palliative Pflege. Doch aktuell wird in der Kirche wieder der Mantel des Schweigens und des Verbergens dominanter wahrgenommen. Um ein sichtbares Zeichen gegen dieses Schweigen und Verbergen zu setzen, haben verschiedene Gruppen der Kirchengemeinden Warthausen und Birkenhard in den vergangenen Wochen verschiedene Mantelstücke aus Stoff gestaltet. Diese sind bunt und vielfältig, so bunt und vielfältig wie die Menschen und Gruppen in den Kirchengemeinden vor Ort. Aus diesen Mantelstücken und 2000 weiteren Stoffstücken aus der gesamten Diözese Rottenburg-Stuttgart entsteht ab Mitte Februar 2022 ein bunter und vielfältiger Martinsmantel – mit mindestens 8 x 200 Meter der Größte weltweit. Er soll dann während des Katholikentags ein sichtbares Zeichen für das Motto „leben teilen“ geben. Mehr Infos: https://stjohannes-warthausen.drs.de/.