Bundestagswahl: FDP nominiert Florian Hirt

Der FDP-Kreisverband Biberach hat Florian Hirt als Kandidat im Wahlkreis Biberach für die Bundestagswahl nominiert. Das teilt die FDP in einer Pressemeldung mit.

Hirt konnte sich bereits in ersten Durchgang der Wahl durch die Delegierten zur Wahl des Bundestagskandidaten durchsetzen. Florian Hirt ist 21 Jahre alt, Student der Forstwirtschaft und in Biberach aufgewachsen und zur Schule gegangen. Schon bei der Kommunalwahl habe er ein beachtliches Ergebnis erzielt. Die FDP werde damit voraussichtlich den jüngsten Kandidaten im Wahlkreis zur Wahl stellen, so der Vorsitzende Sebastian Haug. Vor dem Hintergrund der Klimadebatte sei ein Forstwirt und im Lichte der „Future for you“-Bewegung ein 21-Jähriger das richtige Signal.