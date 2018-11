Bundesliganachwuchs kommt nach Biberach

Die Handballerinnen der TG Biberach treffen am Samstag in der Württembergliga Süd auf den Bundesliganachwuchs der Schwaben Hornets. Der TV Nellingen II steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz, die TG ist Zweiter. Anpfiff des Topspiels in der Biberacher PG-Halle ist um 17.30 Uhr.

Erst zweimal musste sich das jüngste Team der Liga um Trainerin Veronika Goldammer – das ist der TV Nellingen II – in dieser Saison geschlagen geben. Damit steht der TVN II mit 13:5 Punkten auf dem dritten Platz in der Württembergliga-Tabelle, einen Rang hinter der TG, die dieselbe Punktebilanz vorweisen kann. Zuletzt konnte Nellingen II der HSG Fridingen/Mühlheim die erste Saisonniederlage beibringen, was für die aktuell sehr gute Form der Mannschaft spricht: Es sind zumeist sehr junge, sehr gut ausgebildete Spielerinnen, die durch Schnelligkeit und Aggressivität überzeugen. Bestes Beispiel ist Luisa Scherer, die Juniorinnen-Nationalspielerin hat bereits 38 Treffer auf ihrem Konto.

Die Biberacherinnen wollen möglichst an die starke Leistung aus dem Heimspiel vor Wochenfrist anknüpfen. Nach tollen 60 Minuten konnte dabei die HSG Fridingen/Mühlheim überzeugend besiegt werden. Nun will die TG beweisen, das dies keine Eintagsfliege war, auch wenn man weiß, wie schwer es gegen den TV Nellingen II werden wird.

TG-Trainer Florian Nowack sieht seine Mannschaft allein schon wegen den deutlich größeren Möglichkeiten, die die Junghornissen haben, eher in der Außenseiterrolle. Kadertechnisch wird es wieder einige Veränderungen geben. Dennoch werde man eine hoch motivierte Truppe ins Rennen um die zwei Punkte schicken, so Nowack: „Mit Teamgeist, guter Stimmung und Kampf möchten wir es dem TVN II möglichst schwer machen.“