Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 2. Juli konnten nach zweijähriger Pause endlich wieder die Bundesjugendspiele der Grundschule Mittelbuch in der Sportanlage Hopfengarten in Ochsenhausen stattfinden. Bei herrlichem Sommerwetter fanden sich am frühen Morgen 40 Grundschüler mit ihren Geschwistern und Familien auf dem Sportgelände ein. Nachdem alle Klassen ihren Betreuern und den Stationen zugewiesen waren, konnten die Wettkämpfe beginnen. Die Kinder waren hoch motiviert, feuerten sich gegenseitig an und freuten sich über eigene großartige Leistungen und die ihrer Klassenkameraden. So knackte doch der eine oder andere seinen eigenen Rekord, was natürlich mit großem Jubel belohnt wurde. Alle drei Disziplinen – Weitsprung, 50 m-Lauf und Weitwurf – hielten für die Zuschauer spannende, witzige und überraschende Momente bereit. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Kühle Getränke und Leberkäswecken waren die Belohnung für den Kampfgeist, die Einsatzbereitschaft und die sensationellen Ergebnisse unserer Kinder. Bleibt nur noch zu sagen: alles hat gepasst! Danke für die Einsatzfreude, die Organisation, die Vorbereitung und Durchführung. Zusammen sind wir einfach unschlagbar!