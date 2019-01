Bundesheer setzt Suche nach dem vierten Vermissten aus Oberschwaben fort

Bereits am Dienstag hatten Einsatzkräfte die Suche nach dem vierten vermissten Skifahrer aus Oberschwaben fortsetzen können, mussten am Abend aber ohne Erfolg abbrechen. Der 28-Jährige war am Samstag mit drei weiteren Skifahrern aus dem Raum Biberach und Bad Wurzach im Skigebiet Lech-Zürs am Arlberg unterwegs, als sie von einer Lawine erfasst wurden. Nachdem drei Skifahrer Samstagnacht nur noch tot geborgen werden konnten, fehlt von dem Vierten nach wie vor jede Spur.

Am Mittwochvormittag brach deshalb ein Großaufgebot aus 40 Mann des Bundesheeres, 10 Bergrettern mit drei Lawinensuchhunden und 10 Alpinpolizisten auf. Sie wurden mit Quads zur Unglücksstelle im Wöstertal gebracht.

Die Soldaten des Bundesheers und die Bergretter aus Lech bei der Einsatzbesprechung am Mittwochmorgen. (Foto: Polizeidirektion Lech)

Nachdem die Retter abermals kein Signal eines Lawinenverschüttetensuchgeräts (LVS-Gerät) empfangen konnten und auch die drei Lawinensuchhunde nicht anschlugen, wird das Lawinenfeld nun systematisch abgesucht.

Dazu bilden die Einsatzkräfte sogenannte Sondierketten, in denen sie das etwa neun Hektar (etwa 12 Fußballfelder) große Gebiet Schritt für Schritt ablaufen und mit Metallstäben nach dem möglicherweise Verschütteten tasten.

