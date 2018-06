Bundesfinale um 0,2 Sekunden knapp verpasst

Der ADAC Württemberg veranstaltet unter der Schirmherrschaft von Verkehrsminister Hermann jährlich Fahrradturniere an den Schulen des Landes. Hierbei geht es um die verkehrssichere Beherrschung des Fahrrades. Die Kinder fahren spielerisch einen vorgegebenen Parcours ab, der typische Verkehrssituationen simuliert.

Im Landkreis Biberach führt der AMC Biberach diese Turniere durch. Es sind pro Jahr zwischen 15 und 20 Turniere mit insgesamt rund 700 Kindern. Von den 7000 teilnehmenden Kindern in Baden Württemberg werden somit rund zehn Prozent vom AMC gemeldet.

Die jeweils ersten drei jedes Schulfahrradturniers erhalten eine Einladung zum „Halbfinale“, der Ausscheidung Württemberg Süd. Diese fand dieses Jahr in Albstadt statt. Knapp 100 Kinder waren hier am Start. Getrennt nach Jungen und Mädchen und eingeteilt in drei verschiedene Altersklassen wurde hier ein erschwerter Parcours durchfahren. Von den vom AMC Biberach gemeldeten Schülern fuhr als einzige die neunjährige Linda Weber aufs Podest. In der Klasse Jahrgang 2003/2004 schaffte sie den dritten Platz und erhielt somit eine Einladung zum Württembergischen Gesamtfinale in Wernau, welches zwei Wochen später stattfand.

Beim Finale in Wernau erhielten nur die jeweiligen Klassensieger eine Einladung zum Bundesfinale, welches in Frankfurt stattfindet. So gaben sich die Fahrer fiel Mühe, um zu zeigen, wie gut sie das Fahrrad und die Verkehrssituationen beherrschen. Die Entscheidung über den Sieg wurde dementsprechend auch nicht durch Fehlerpunkte getroffen, sondern durch die bessere Zeit. Die ersten fünf Fahrerinnen der Mädchenklasse 2003/2004 hatten alle null Fehlerpunkte, wobei die Siegerin schlussendlich fast zwei Sekunden schneller war als die Fünftplatzierte. Hierbei verpasste Linda Weber knapp mit 0,2 Sekunden das Podest und platzierte sich auf Rang 4.

Der AMC Biberach wird auch nächstes Jahr wieder Fahrradturniere an den Schulen des Landkreises anbieten. Interessierte Schulen, die daran teilnehmen möchten, dürfen sich gerne beim AMC Biberach melden, um einen Termin auszumachen, Telefon 0174/3131452 oder per E-Mail an

peter.weber-mbc@web.de