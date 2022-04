BUND lädt zur Frühjahrs-Pflanzenbörse und zum Gartenflohmarkt

Pflanzen zum Tauschen oder für wenig Geld gibt es am Samstag, 23. April, von 9 bis 13 Uhr in Biberach auf dem Viehmarktplatz auf der vom Bund für Umwelt und Naturschutz Biberach (BUND) organisierten Pflanzenbörse. Dort finden sich alte Bauerngarten-Stauden wie Jakobsleiter, Ehrenpreis, Rittersporn, Junkerlilie, Mädchenauge und vieles mehr. Diese Pflanzen haben sich laut BUND häufig schon über Generationen bewährt. Neben der Pflanzenbörse können auch Flohmarktartikel wie Gartengeräte, Zeitschriften, Bücher und anderes rund um das Thema Garten, ihre Besitzer wechseln. Weitere Pflanzenbörsen sind geplant am 30. April, 9.30 bis 11.30 Uhr in Schwendi auf dem Edeka-Parkplatz und am 14. Mai, von 9.30 bis 12 Uhr in Riedlingen vor der Stadthalle.