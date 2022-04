Bürgerwehr Mittelbiberach hat sich neu aufgestellt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Historische Bürgerwehr Mittelbiberach hat die Wahlen zur Neuaufstellung in einer außerordentlichen Generalversammlung durchgeführt. Fähnrich Albert Ackermann wurde nach 30 Jahren verabschiedet.

Die ordentliche Generalversammlung findet normalerweise am Rosenkranzfest im Oktober statt. Die Kapitulationszeit ist gleichbedeutend wie die Dienstzeit. Sie beginnt mit der Neuaufstellung und dauert sechs Jahre. Aufgrund der Pandemie mit ihren Einschränkungen ist sie verschoben worden und hat sieben Jahre gedauert. Um wieder in den 6-jährigen Rhythmus zu kommen, wurde die neue Periode auf fünf Jahre gekürzt. Die Neuaufstellung ist die Verpflichtung der Mitglieder per Unterschrift im Protokollbuch und die Wahl der Funktionsträger.

Gemäß der Satzung leitete Bürgermeister Florian Hänle als Wahlvorstand die Wahlen. Die bisherigen Mitglieder Hauptmann Robert Piesche, Oberleutnant Robert Riesner und die Funktionsträger Reinhard Kaspritzki, Roland Aßfalg, Dieter Bork, Peter Ehmele, Heinz Layer, Hans Hipper, Tobias Stark, Dietmar Hagel und Doris Motzet wurden bei den Wahlen in ihren Ämern bestätigt. Fähnrich Albert Ackermann kandidierte nach 30 Jahren nicht mehr. Hauptmann Piesche dankte Ackermann für seinen unermüdlichen Einsatz während der letzten drei Jahrzehnte. Für Albert Ackermann wählte die Versammlung Manfred Hipper in die Funktion des Fähnrichs.

Die Tradition der Historischen Bürgerwehr Mittelbiberach ist bis 1599 urkundlich belegt. Ursprünglich diente die Wehr den Lehensherren als „Streitmacht“. Heute hat sie bei ihren Auftritten die Rolle als Repräsentant der Gemeinde Mittelbiberach.