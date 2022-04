Bürgerstiftung unterstützt mehrere Projekte

Die Bürgerstiftung Biberach hat fast 14 000 Euro freigegeben. Neben den eigenen Projekten Streuobstwiese und Klassenzimmer im Grünen sowie dem Hilfsfonds „1:1 – Mensch zu Mensch“ erhalten die Braith-Schule, der Ochsenhauser Hof, das Stadtradeln sowie der Stadtseniorenrat Förderungen, wie mitgeteilt wird.

In der Frühjahrssitzung des Stiftungsrates gab es Neuigkeiten vom Beratungsangebot „PAPIER.frieden“ des Hilfsfonds „1:1 – Mensch zu Mensch“: Ab Juli arbeiten die rund 15 Ehrenamtlichen in der Karpfengasse 9 in den Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes, weil der „LIVING.room“ in der Waaghausstraße dann nicht mehr zur Verfügung steht. Projektleiter Klaus Brauner rechnet mit einer erhöhten Nachfrage nach Hilfen rund um Behördengänge, Bewerbungen und Lebensalltag auch durch aus der Ukraine Geflüchtete. Deshalb hat er bereits einen Dolmetscher-Pool aufgebaut. Der Stiftungsrat unterstützt dies.

Positives konnte auch Stiftungsratsvorsitzender Karl Schley in Vertretung von Robert Bausch von der Streuobstwiese an der Mittelbiberacher Steige berichten: Das Klassenzimmer im Grünen ist ein blühendes und summendes Paradies. Mit der Mali- sowie der Matthias-Erzberger-Schule sind Kurse im Baumschneiden, der Bau von Nistkästen und ein Tropen-Biotop geplant. Die für ihre Bewirtschaftung und aktuellen Vorhaben nötigen Mittel stellt die Bürgerstiftung wie gewohnt zur Verfügung. Im Herbst soll wieder das traditionelle Streuobstwiesenfest stattfinden.

Ferner unterstützt die Bürgerstiftung „Klettern in der Kletterhalle Biberach“ der Braith-Schule. Dem OHO e.V. im Ochsenhauser Hof ermöglicht sie Anschaffungen für den Seniorentreff. Für den Stadtseniorenrat deckelt sie die Druckkosten für den neu erschienenen Seniorenwegweiser. Und fürs im Mai und Juni stattfindende dritte Biberacher Stadtradeln lobt sie Geldpreise für teilnehmende Schulen aus. Stiftungsrat und Vorstand nehmen mit einem eigenen Team am Stadtradeln teil.

Die eigentlich für dieses Jahr geplante zweite Biberacher Memomeisterschaft der Bürgerstiftung ist verschoben auf 2023. Die Unsicherheiten wegen Corona sowie die weiteren aktuellen Herausforderungen insbesondere an Schulen sind der Grund. Den Schützenfest-Verkaufsstand zum Tanz auf dem Marktplatz werde es, so Vorsitzende Gisela Eggensberger, wieder geben, wenn dies am 17. Juli denn möglich sei. Insgesamt war der Blick der Stiftungsräte auf die aktuelle Situation in der Ukraine besorgt. Vorsitzender Schley schloss die Sitzung mit der Ankündigung, den Blick umso mehr auf die Situation der Geflüchteten in und um Biberach zu haben.