BÜRGER für BÜRGER: Viele Handys erfolgreich verbunden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit gutem Gewissen einen Anruf im Auto entgegennehmen können jetzt alle, die sich am 1. Oktober vom BÜRGER für BÜRGER- Digital-Team das Smartphone mit der Freisprechanlage ihres Autos haben verbinden lassen. Trotz widriger Wetterverhältnisse standen von 10 Uhr bis 13 Uhr die Ehrenamtlichen auf dem Euronics-Parkplatz in Biberach. Die verschiedensten Automarken wurden gemeistert. Ob Android oder iPhone, alle Anfragen wurden erfolgreich abgearbeitet. Manche Autofahrer wissen jetzt sogar, wie man in ihrem Auto die Sprachsteuerung verwendet. Immer mehr Autos sind damit ausgestattet, was es ermöglicht, ohne Telefontasten auszukommen.

Zwei Autofahrer hatten noch keine Freisprecheinrichtung und wandten sich mit der Bitte um eine Lösung an das Digital-Team von BÜRGER für BÜRGER. Sie nutzten die Gelegenheit, ihr Auto vor Ort mit einer Freisprecheinrichtung nachzurüsten und mit dem Handy zu verbinden. Auch sie können ab jetzt während der Fahrt bußgeldfrei und deutlich sicherer Telefonieren.

Die meisten Nachfrager gehörten zur Generation Ü50. Es gab aber auch den Fahrer eines Feuerwehreinsatzautos. Funk und „Piepser“ sind im Auto verbaut, ab jetzt ist auch sein Smartphone verbunden.