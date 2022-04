Bürger für Bürger trifft sich zur Hauptversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Hauptversammlung der ehrenamtlichen Initiative Bürger für Bürger (BfB), fand am 7. April statt. Peter Rupf, Sprecher der BfB, eröffnete die Versammlung im Ochsenhauser Hof. In seinem Grußwort lobte der Kulturdezernent Dr. Jörg Riedlbauer die vielen Aktivitäten der Biberacher Initiative in und um Biberach. Er dankte für den tollen Einsatz und für das Engagement für das Allgemeinwohl. Die Initiative ist eine Tragsäule in der Biberacher Sozialgesellschaft. Der ehrenamtliche Einsatz ist in unsere Gesellschaft immer wichtiger, da immer mehr Menschen auf sich alleine gestellt sind.

Peter Rupf gab einen kurzen Bericht über die vergangenen 4Jahre. „Vor Corona hatte die Initiative 80 Mitarbeiter-/innen und nun sind es 130“, berichtet Peter Rupf. „Während des Lockdowns wurden sämtliche Angebote auf Null gefahren. Mit Unterstützung von vielen jungen Menschen konnten wir unser Angebot, vor allem den Hol-und Bringdienst und den Fahr- und Begleitdienst weiter anbieten und sogar ausbauen“.

Die Initiative half in diesem Zeitraum in rund 1500 Fällen. Weitere Arbeitskreise helfen bei Problemen mit Fernseher, Computer oder Smartphone und dem Schriftverkehr und Kommunikation zum Beispiel bei Behördenkontakten.

Die Reparaturhilfe im Ochsenhauser Hof findet jetzt wieder jeden ersten Donnerstag im Monat statt. Sie unterstützt bei der Reparatur von elektrischen, elektronischen und mechanischen Geräten.

Das Team vom beliebten Wieland-Café freut darauf ab dem 8. Mai wieder Gäste zu bewirten.

„Bürger für Bürger gibt es schon über 20 Jahre. Coronabedingt konnten wir das 20-jährige Bestehen leider nicht feiern – das Jubiläum, dann das 25-jährige, möchten wir 2025 nachholen“, betont Peter Rupf.

Bei den Finanzen steht die Initiative auf einer soliden Basis, bestätigte Gottfried Palm, Bereich Finanzen. Die Interessengemeinschaft finanziert sich durch Spenden für ihre Hilfsangebote und Einnahmen aus dem Wieland-Café – dies konnte in den letzten beiden Jahren, wegen der Pandemie, nicht geöffnet werden.

Bei der Neuwahl des BfB-Organisationsteams (die Personen wurden für 2 Jahre gewählt) gab es folgende Änderung: 1. Sprecher: Peter Rupf (neu), 2. Sprecher: Walter Munding (neu), Öffentlichkeitsarbeit: Margit Alt (unverändert), Schriftführerin: Margit Alt (neu), Finanzen: Gottfried Palm (unverändert).