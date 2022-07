Budenvertreter tauschen sich mit Polizei und Kommunen aus

Beim Budenforum haben sich Jugendliche und junge Erwachsene mit Vertretern von Polizei und Kommunen ausgetauscht. Jugendbuden seien fester Bestandteil der Jugendarbeit im Landkreis Biberach und böten Raum für Selbsterfahrung, Selbstwirksamkeit, Verantwortung und Freiheit, teilt der Kreisjugendring mit, der deshalb mit dem Kreisjugendreferat zu dem landkreisweiten Budenforum eingeladen hatte. Der Einladung folgten Budenverantwortliche, Jugendliche und junge Erwachsene, die sich regelmäßig in einer Bude treffen, sowie Vertreter der Polizei und Kommunen. An Thementischen fand ein gewinnbringender Austausch statt. Diskutiert wurden aktuelle Themen rund um den Treffpunkt „Bude“ wie Jugendschutz, Bauordnung, Fördermöglichkeiten, Budenordnung und vieles mehr. Natürlich kam auch der Erfahrungsaustausch unter den Betreiberinnen und Betreibern der Buden nicht zu kurz. Am Ende des Abends waren sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig, dass im nächsten Jahr eine Fortsetzung der Veranstaltung stattfinden soll.