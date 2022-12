Buden spenden 1661 Euro für den Pfarrstadel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Zwangspause fand der Weihnachtsmarkt zum 16. Mal auf dem Platz vor der Festhalle in Stafflangen statt. Den Reinerlös von 1661 Euro spendeten die Buden für die Renovierung des Pfarrstadels. Beide Buden haben etwa 45 Mitglieder, davon entfallen 25 auf den Brühlkeller. Ortsvorsteher (OV) Helmut Müller war Schirmherr des Weihnachtsmarktes.

Der Duft von Glühwein und Punsch, Waffeln, Bratwürsten und Steaks, lag in der Luft. Lichterketten und Kerzen tauchten die kalte Jahreszeit in ein warmes Licht, obwohl die Temperaturen um den Gefrierpunkt dabei nur Nebensache waren. Für das weihnachtliche Rundumpaket sorgte der Wettergott. Schneeflocken gaben dem schönen Ambiente den letzten Schliff.

Die Ministranten verkauften leckere Waffeln und von den Eltern der Kindergartenkinder konnte man sich mit Selbstgebasteltem und „Weihnachtsmüsli aus Stafflangen“ eindecken. Pfarrer Wunibald Reutlinger und die Mitglieder des Pfarrgemeinderates boten Wein vom St. Remigius Weingut am Kaiserstuhl an. Mit Cremen und Salben war Sonja Müller in einer Hütte vertreten. Weihnachtliche Musik vom Ensemble StafflBlech und der Besuch des Nikolaus (Stefan Aßfalg) und Knecht Ruprecht (Michael Lutz) mit Geschenken für die Kinder sorgten des weiteren für eine gemütliche Atmosphäre.

„Den Reinerlös des Weihnachtsmarktes lassen wir immer einem guten Zweck zukommen“, erklärte Carolin Fessler vom Organisationsteam. Sie seien stolz in diesem Jahr die Renovierung des Pfarrstadels zu unterstützen, frei nach dem Motto „von Stafflangern für Stafflangen“. Bei der Eröffnung dankte Schirmmherr OV Helmut Müller den Budenmitgliedern für die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes. Sein Dank galt auch den Marktbeschickern und ehrenamtlichen Helfern. „Ohne Euch würde es den Weihnachtsmarkt nicht geben“.

Ein verbindendes Element zwischen Weihnachtsmarkt, Buden und Pfarrstadel sei, „dass an allen Orten Gemeinschaft erlebbar wird“, sagte Christoph Brenner von Pfarrgemeinderat. „Wir sind sehr dankbar, dass Gruppierungen wie die Buden, die Renovierung des Pfarrstadels und so die Gemeinschaft vor Ort unterstützen“. Und: Es mache Mut zu sehen, „wie sich gerade junge Menschen für soziale Belange einsetzen“.