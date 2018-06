Jeweils einen Doppelsieg haben Mirco Buck und Florian Ruedi vom AMC Biberach beim fünften und sechsten Lauf zur baden-württembergischen Jugendtrial Meisterschaft (BWJ) eingefahren. Jakob Krug wurde an beiden Tagen Zweiter.

Der Ausrichter MSC Köngen/Wendlingen hatte für alle Klassen sechs Sektionen gesteckt, die in vier Runden befahren wurden. Außerordentlich viele Nullrunden der Fahrer in allen Klassen belegten, dass alle Spuren zu leicht gestaltet waren. Am zweiten Tag der Veranstaltung war das Niveau geringfügig höher, aber auch hier gab es noch viele fehlerfreie Runden.

Florian Ruedi hatte in Klasse zwei beim fünften Lauf nur drei Fehlerpunkte und konnte zwei Nullrunden vorweisen. Er gewann damit vor Jonathan Heidel (MSC Amtzell). Beim sechsten Lauf war es zwar nur noch eine Nullrunde, aber immer noch sehr wenig Fehlerpunkte – er gewann erneut mit deutlichem Vorsprung vor Heidel. „Es war eindeutig zu leicht“, lautete das Fazit von Ruedi.

Linda Weber in Klasse fünf war der Pechvogel des AMC. Am ersten Tag hatte sie drei Nullrunden vorzuweisen. Ein technischer Fehler kostete sie einen vorderen Platz und sie musste sich mit Platz 13 zufriedengeben. Am zweiten Tag hatte sie erneut zwei Nullrunden und vor der letzten Sektion nur zwei Fehlerpunkte und lag somit an dritter Stelle. Dann verfehlte sie aber die Spur in einem Steinfeld um wenige Zentimeter, stürzte, und erreichte so nur noch den sechsten Platz.

Mirco Buck in der Klasse 2B gewann an Tag eins bei gleich geringer Punktzahl wie der Zweitplatzierte dank seiner höheren Anzahl an Nullsektionen. Am zweiten Tag konnte er den Vorsprung deutlicher herausarbeiten und gewann erneut.

Kerler steigert sich

Jakob Krug fuhr das erste Mal eine Veranstaltung in der Betreuerklasse 3B, der zweithöchsten Spur. An Tag eins noch mit größerem Abstand zum Erstplatzierten, konnte er an Tag zwei den Vorsprung verringern. Er erreichte an beiden Tagen den zweiten Platz. Auch Lukas Kerler in Klasse sieben konnte seine Leistung vom ersten zum zweiten Tag steigern und belegte die Ränge sieben und fünf.

Die nächste Veranstaltung der BWJ ist am kommenden Wochenende in Hornberg im Schwarzwald.