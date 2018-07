Buchmann überreicht Auszeichnungen

Mehr als 2000 Städtepartnerschaften zwischen Frankreich und Deutschland gibt es heute, sagte Kulturamtsleiter Klaus Buchmann, der für die Stadt kurz nach Schützen die mehr als 100 Preisträger des Französisch-Wettbewerbs der weiterführenden Schulen in Biberach ausgezeichnet hat.

Die Partnerstädte Valence und Biberach arbeiten inzwischen 51 Jahre zusammen. Schon Charles De Gaulle und Konrad Adenauer hatten sich versprochen, dass ihre Enkel die Sprache des jeweils anderen Landes lernen sollen, erinnerte Buchmann und forderte die mit Urkunde und Buchgutschein ausgezeichneten Preisträger auf, die Sprache über den Fremdsprachenunterricht hinaus auch im jeweils anderen Land zu üben – beim Schüleraustausch oder Praktikum. Gute Fremdsprachenkenntnisse seien heute im beruflichen Fortkommen ein großer Pluspunkt. Buchmann gratulierte den Schülerinnen und Schülern zu ihrem Lernerfolg und dankte den Eltern und den Preis betreuenden Lehrkräften für ihre Unterstützung. Für den Verein „Freunde der Französischen Sprache“ schloss sich Isabelle Thomas dem Dank an die Schulen an und überreichte den Lehrkräften eine DVD mit einem französischen Film in Originalsprache. In diesem Jahr übernahmen Schülerinnen und Schüler der Dollinger Realschule die Gestaltung der Preisübergabe.