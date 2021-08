Bucher und Wolf gewinnen S*-Dressurprüfung

Springturnier beginnt am Freitag: Die Reitervereinigung (RVG) Biberach veranstaltet von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. August, ein Springturnier auf der Anlage am St.-Georgs-Weg. Es präsentieren sich laut Mitteilung Pferde und Reiter aus Baden-Württemberg und Bayern in Prüfungen bis zur Klasse M** mit Siegerrunde. Bei der Meldestelle sind mehr als 400 Nennungen eingegangen. Turnierbeginn ist am Freitag um 12 Uhr. Am Samstag und Sonntag geht es um 8 Uhr los. Am Sonntag ab 14.30 Uhr steigt eine Springprüfung M** mit Siegerrunde. Während des gesamten Turniers gelten auf der Anlage die Regeln der aktuellen Corona-Verordnung. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der RVG Biberach (www.reitervereinigung-bc) zu finden. (sz)

Anjana Maureen Bucher und Marcel Wolf haben beim Dressurturnier der Reitervereinigung (RVG) Biberach die S*-Dressurprüfung St. Georg gewonnen. Das Turnier wurde über drei Tage hinweg unter Corona-Auflagen auf der Anlage am St.-Georgs-Weg ausgetragen.

Bei den ersten Prüfungen standen die jungen Pferde im Fokus. In der L-Dressurpferdeprüfung siegte Sarah Viktoria Pürmaier (RFV Ehestetten/auf Hernandez). Punktgleich reihten sich dahinter bei diesem Wettkampf für drei- und vierjährige Pferde Carina Duelli (RVG Biberach/Felicia) und Manuela Bickel (RFV Leutkirch-Diepoldshofen/Found Love) sowie als Dritte Hannah Huss (RFV Herbertingen/Amadeus) ein. In der darauffolgenden M-Dressurpferdeprüfung sicherte sich Helena Jöst (RSC Ruppertshof/Uganda) die goldene Schleife, gefolgt von Lisa Buchhold (RVG Biberach/Zaza) und Freya Bistritz (RV Singen/Amarillo). Der Sieg in der A-Dressurreiterprüfung ging an Melanie Kinzinger (RFV Riedlingen/Rainbow) vor Anna-Maria Meinert (RFV Dietenheim/G’Karino) und den punktgleichen Judith Vajda (RC Rißegg/Elfi) und Ronja Rolka (RC Rißegg/Royal).

Tag zwei begann nach RVG-Angaben am frühen Morgen sonnig mit einer M*-Dressurprüfung im großen Viereck. Die goldene Schleife konnte Verena Lober (RFV Weißenhorn/Dark Dior) entgegennehmen. Anja Schneider (RC Rißegg/Finessa) und Julia Fitz (RFV Bad Wurzach/Escala) landeten auf den weiteren Podestplätzen. Zeitgleich wurde im kleinen Viereck eine A-Dressurpferdeprüfung in zwei Abteilungen ausgetragen. In der ersten Abteilung belegte Carina Duelli die Plätze eins (mit Decento) und zwei (mit Best Secret) vor Andreas Fessler (RSC Ruppertshof/Ferdinand). Die Schleifen der zweiten Abteilung gingen an Vanessa Prietz (RG Kleinkuchen/Dion), Nicole Kohler (RC Rißegg/Dangerous Lady) und Margit Hagel (RFV Zollenreute/Filina).

In der M**-Dressurpferdeprüfung gingen die ersten drei Plätze an Joachim Giersch (RV Sulmingen/Lady Darcy), Chiara Rüesch (RSC Jettweiler/San Bernardo) und Gabriele Matthes (PSV Onstmettingen/Escostar). In Abteilung eins der Dressurprüfung Klasse L*-Trense wurde Theresa Elena Bronner (Bad Schussenried/Sahneschnitte) Erste vor Carolin Bochtler (PF Lußhof-Laupheim/Lacucina) und Alexandra Fischbach (RSG Umlachtal/Rockin’Rose). In Abteilung zwei belegten Theresia Leicht (RVG Biberach/Felicia), Lisa Keller (RSG Umlachtal/Ulea) und Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried/Bandol) die vorderen Plätze.

Der dritte Turniertag begann im Regen mit einer M*-Dressurprüfung. Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried/Diego), Marie Bopp (RVG Biberach/Fearless Felix) und Verena Lober (RFV Weißenhorn/Dark Dior) belegten die vorderen Plätze. In der A*-Dressurprüfung siegte Judith Vajda (RC Rißegg/Elfi) vor Clarissa Hiller (RSG Umlachtal/Whitney) und Birgit Brenner (RFV Bad Schussenried/Allerschönste). Die vorderen Plätze der L*-Dressurprüfung sicherten sich Louisa Reisch (Bandol), Christina Dudik (PSV Munderkingen/Quellenfürst), Madeline Vöhringer (Flatley) sowie Michel Böll (RVG Biberach/Franz Ferdinand). Am Nachmittag wurde die schwere Prüfung der Klasse S* Prix Saint-Georges ausgetragen. In Abteilung eins siegte Anjana Maureen Bucher (RV Meckenbeuren-Madenreute/Armani) vor Freya Bistritz (RV Singen/Fürstentusch) und Juliane Hempel (RFV Aubenhausen/Man in Black). Die Schleifen der zweiten Abteilung gingen an Marcel Wolf (RFV Bad Waldsee/Fabiano), Karen Welz (Pforzheimer RV/Sidney) sowie Corinna Peter (PSV Leutkirch-Haid/Royal Universe).

