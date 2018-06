BSC, Wain und Rot steigen ab

Nach dem Abstieg des SV Mietingen aus der Landesliga hat in der Bezirksliga die verschärfte Abstiegsregelung mit drei Direktabsteigern gegriffen. Neben dem bereits seit längerer Zeit als Absteiger feststehenden BSC Berkheim muss der TSV Wain ein Jahr nach seinem Aufstieg wieder zurück in die Kreisliga A II. Auch der TSV Rot/Rot blieb am letzten Spieltag ohne Zähler und muss den bitteren Gang in die Kreisliga A I antreten.

TSV Rot/Rot – SV Eberhardzell 0:1 (0:0). Die Gastgeber konnten die nervliche Belastung während der gesamten Partie nie entscheidend ablegen, die Gäste dagegen bestätigten ihre derzeit starke Verfassung. TSV-Keeper Manuel Herrmann hielt sein Team mit zwei Glanzparaden vor der Pause zwar noch im Spiel, konnte dann aber den spielentscheidenden Treffer nicht verhindern. Nach Querpass von Matthias Rehm schob Luca Mühlbach (49.) überlegt zum 0:1 ein. Der TSV war in der Schlussphase bei Standards zwar noch durch Frank Martin bei zwei Kopfbällen gefährlich, am Ende stand aber der bittere zweite Bezirksliga-Abstieg innerhalb der vergangenen vier Jahre.

BSC Berkheim – VfB Gutenzell 0:3 (0:1). Die Gäste wirkten vom Anpfiff weg einen Tick entschlossener, hatten aber zunächst Probleme, ihre Chancen zu verwerten. Die hochkarätigste hatte Christian Haupt (38.), der nach Querpass des besten VfB-Akteurs Jürgen Hagel freistehend vergab. Im Gegenzug scheiterte BSC-Stürmer Markus Bufler an Gästekeeper Benni Poser. Matthias Wiest (42.) gelang mit einem abgefälschten Schuss das 0:1. Nach der Pause ließen die Gäste zunächst wieder einige hochkarätige Chancen liegen, ehe Jürgen Hagel (62., 74.) jeweils nach Eckbällen zur Stelle war und zum 0:2 und 0:3 einschoss. Die beste Chance für den BSC hatte in Halbzeit zwei noch Joachim Fakler.

SV Ringschnait – TSV Wain 4:0 (2:0). Die Gäste ließen alle noch in der Vorwoche gezeigten Tugenden vermissen und machten es den mit angezogener Handbremse spielenden Gastgebern leicht. Nach jeweiliger guter Vorarbeit des starken Simon Weber markierten Manuel Münst (24.) das 1:0 und Julian Kloos (33.) das 2:0. Tobias Spähn (39.) hatte die einzige Gästechance des Spiels. Auch nach der Pause verlief die Partie meist einseitig. Manuel Münst (61., 89.) verwandelte einen an ihm verwirkten Foulelfmeter mit seinem 30. Saisontor zum 3:0 und hatte nach einem in den Lauf gespielten langen Ball von Julian Kloos kein Mühe, zum mehr als verdienten 4:0 einzunetzen.

FV Biberach – SV Dettingen 2:2 (1:1). Der Meister bot in seinem Abschiedsspiel aus der Bezirksliga eine spielerisch sehr gute Vorstellung, musste aber nach jeweiligen leichten Fehlern in der Rückwärtsbewegung zwei Gästetreffer hinnehmen. Ilyas Aksit (14.) markierte nach vorheriger Ballstafette über Wonschick und Scheffold das 1:0. Die Gäste gefielen in der Offensive vor allem durch Jörg Redle und Marcus Hermann und kamen im Anschluss an einen Einwurf durch Paolo Santoro (43.) zum 1:1. Dominik Felger (50.) nutzte einen Rückpass von Aksit zum 2:1. Die Gastgeber versäumten es danach, die Partie zu entscheiden, Felix Buck (86.) markierte nach einer Ecke freistehend das 2:2.

SF Schwendi – TSV Kirchberg 1:3 (1:2). Die Gastgeber mussten auf ihre beiden Angreifer Serkan Tokmak und Tobias Mayr verzichten und wirkten insgesamt etwas müde. Die gut spielenden Gäste kamen nach einem schönen Spielzug durch Daniel Kohler (7.) zum 0:1. Michael Marquardt (13.) markierte für die SF nach einem Freistoß von Kapitän Benny Laupheimer das 1:1. Alexander Luppold (32.) schoss die schnörkellos und schnell spielenden Gäste nach einem weiteren guten Spielzug erneut in Führung. Der Heimelf fehlten an diesem Tag in Halbzeit zwei die richtigen Mittel, dem kurz zuvor eingewechselten Timo Stefan (90.) gelang per Kopfball dann das alles entscheidende 1:3.

Olympia Laupheim II – SV Sulmetingen 0:0. Das Lokalderby war auf einem guten spielerischen Niveau angesiedelt, zu dem sowohl die wiederum stark verjüngte Elf der Gastgeber, als auch der Pokalsieger aus Sulmetingen beitrugen. Obwohl die Zuschauer vergebens auf Tore warteten, war die Partie unterhaltsam. Die besten Möglichkeiten für die Gastgeber ergaben sich in der Schlussphase, als der allein auf das Tor zusteuernde Jermaine Johnson ebenso vergab wie kurz vor Schluss Marco Hagel aus kürzester Distanz. Für den Gast hatte Spielertrainer Heiko Gumper zuvor die beste Möglichkeit mit einem direkten Freistoß, den jedoch Laupheims Keeper Thomas Zak parierte.

SV Baltringen – SV Reinstetten 0:0. In Baltringen warteten die Zuschauer vergebens auf Tore, beide Mannschaften hatten kein Abschlussglück und trennten sich letztlich mit einem gerechten Ergebnis. Die Gastgeber hatten optische Vorteile und durch einen Schuss von Selman Ayan, der sein Ziel knapp verfehlte, die beste Möglichkeit in Halbzeit eins. SVB-Keeper Julian Eiberle entschärfte einen 30-Meter-Freistoß von Reinstettens Halit Baykara. Die Gäste hatten nach der Pause durch Robin Kammerlander und Ivan Ivos ihre Chancen zum Siegtreffer, beim SVB verpassten Selman Ayan und der eingewechselte Rainer Maucher die Entscheidung.