BSC besiegt Sulmetingen mit 3:2

Der SV Ringschnait hat in der Fußball-Bezirksliga Riß am elften Spieltag mit einem 5:1-Sieg beim Aufsteiger Mittelbiberach die Tabellenführung verteidigt. Hartnäckigster Verfolger sind weiterhin die punktgleichen SF Schwendi nach dem 1:0-Sieg in Reinstetten. An Boden verloren hat dagegen der Dritte Sulmetingen nach einer überraschenden 2:3-Niederlage in Berkheim. Der VfB Gutenzell kam beim 4:1 gegen Schlusslicht Olympia Lauheim II zum dritten Sieg in Serie.

FC Mittelbiberach – SV Ringschnait 1:5 (1:2). Der Tabellenführer ging wie erwartet die Partie mit Tempo an und hatte in der Anfangsphase Vorteile. Trotzdem gelang FCM-Spielertrainer Marcin Zukowski (12.) mit einem direkt verwandelten Freistoß das 1:0. Manuel Münst (32., 38.) besorgte mit einer Einzelleistung das 1:1 und dann mit einem wiederholten Foulelfmeter das 1:2. Beim FCM sah Zukowski vor der Pause Gelb-Rot. Trotz Unterzahl hatte Zell die Chance zum Ausgleich. Ein weiterer, etwas strittiger Elfmeter brachte durch Manuel Münst (58.) das 1:3 und die Vorentscheidung. Stefan Grell (62.) mit einem Flachschuss und Martin Sowa (67.) nach einem verwerteten Diagonalball machten den verdienten, aber zu hohen Sieg klar.

SV Reinstetten – SF Schwendi 0:1 (0:1). Dass im Reinstetter Waldstadion keine hochklassige Partie entstand, war letztlich auch den schwierigen Platzverhältnissen geschuldet. Mit denen kam der Tabellenzweite anfangs besser zurecht und schon früh zum spielentscheidenden Treffer, als Christian Ehe (11.) nach einem SVR-Abwehrfehler im Nachsetzen erfolgreich war. Die Gastgeber bemühten sich nach dem Seitenwechsel um den Ausgleich und hatten zwei Mal durch Isaak Athanasiadis und ein Mal durch Jan Binanzer Torchancen. Eine richtige Schlussoffensive des SVR ließ der clevere Gast aus Schwendi nicht aufkommen und brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.

SV Steinhausen – TSV Kirchberg 3:3 (0:3). Der SVS war während der gesamten ersten Hälfte nicht auf der Höhe und sah gegen die konterstarken Gäste schlecht aus. Philipp Geiser (3.) gewann nach einem Pass in die Tiefe ein Laufduell und schoss zum 0:1 ein. Einen zuvor abgeblockten Schuss verwertete Tobias Knoll im Nachsetzen (25.) zum 0:2. Nach einem Konter konnte sich Daniel Kohler (37.) beim 0:3 die Ecke aussuchen. Der SVS kam mit mehr Biss aus der Kabine und per Abstauber durch Florian Schick (51.) zum 1:3. David Freisinger (67.) nickte nach einer Ecke zum 2:3 ein und Florian Schick (74.) glich nach einer verunglückten Rückgabe zum 3:3 aus. Freisinger für den SVS und Kohler für den TSV hatten noch Chancen.

BSC Berkheim – SV Sulmetingen 3:2 (0:2). In Berkheim sah zur Halbzeit alles nach einem Sieg des favorisierten Gastes aus. Eine klare Leistungssteigerung der Heimelf brachte dann aber einen nicht einmal unverdienten Sieg des Aufsteigers. Nach einem verunglückten Abwehrversuch des BSC markierte Frank Frommann (11.) das 0:1. Frank Brehm (25.) war mit einem Schuss ins kurze Eck zum 0:2 erfolgreich. Die Heimelf war nach dem Seitenwechsel körperlich deutlich präsenter und auch zweikampfstärker als zuvor. Markus Bufler (59.) verwertete einen an Mike Schlander verursachten Elfer zum 1:2. Nach einem Rückpass besorgte Markus Fakler (73.) das 2:2 und Markus Bufler (79.) nach langem Ball von Heiko Notz das 3:2.

VfB Gutenzell – FV Olympia Laupheim II 4:1 (2:0). Dem VfB genügte ein durchschnittlicher Auftritt zum Erfolg. Andreas Höhn (9.) traf auf Querpass von Florian Maier zum 1:0. Die Gäste ließen spielerisch gute Ansätze erkennen und hatten durch Berkkan Celik (20.) ihre beste Chance. Auf Pass von Höhn gelang Florian Maier (44.) aus halbrechter Position das 2:0. Die Bemühungen der Gäste erhielten nach dem Wechsel früh einen Dämpfer, als Andreas Höhn (55.) mit einem blitzschnell ausgeführten Freistoß zum 3:0 traf. VfB-Keeper Poser hielt darauf einen Elfer von Narciso Filho. Timon Kurutjidis (90.) schob den Pass von Nicolai Bednarski zum 4:0 ein, für die Gäste traf noch Cedric Welz (90. +4.).

SV Baltringen – SV Baustetten 2:4 (1:2). Die Heimelf hielt in der Partie lange Zeit gut dagegen und hatte durch Fabian Bogenrieder und Niklas Ruf anfangs sehr gute Chancen. Die cleveren Gäste kamen durch den am langem Pfosten stehenden Christian Bucher (24.) zum 0:1 und durch Fabian Sontheimer aus fünf Metern zum 0:2. Niklas Ruf (43.) ließ die Gäste-Abwehr beim 1:2 schlecht aussehen. Gäste-Spielführer Marcel Schwarzmann (51.) stellte von der Strafraumkante den alten Abstand wieder her. Furkan Cebeci (67.) verkürzte gegen die zu weit aufgerückte Gästeabwehr auf 2:3, die aufkeimenden Hoffnungen der Heimelf zerstörte aber Manoel Leven (81.) mit einem Schuss aus 30 Metern zum 2:4.

SGM Warthausen/Birkenhard – SV Eberhardzell 3:0 (1:0). Bei Chancen von Matthias Rehm auf der Gästeseite und Max Haller für die SGM konnten sich die beiden Torhüter Volker Hepp und Patrick Lerch auszeichnen. Dem 1:0 durch Max Haller (39.) ging ein klares Missverständnis der Gäste-Abwehr voraus. Nach einer gelungenen Vorarbeit von Bruder Florian markierte wiederum Max Haller (60.) das 2:0. Der Widerstand der Gäste war nach diesem Treffer gebrochen, die Heimelf kombinierte nun so, wie man sie im eigenen Lager gerne noch öfters sehen will. Selin Leicht (87.) machte mit einem an Jochen Hauler verursachten Elfmeter zum 3:0 den verdienten vierten Saisonsieg klar.