BSC Berkheim übernimmt Spitze, SV Kirchdorf die rote Laterne

In der Fußball-Kreisliga A I entpuppt sich der SV Erlenmoos auch gegen den FC Mittelbiberach als Favoritenschreck.

Mittelbuch gewinnt trotz langer Unterzahl in Rot a.d. Rot. Berkheim sorgt in Stafflangen frühzeitig für klare Verhältnisse und übernimmt die Tabellenführung. Der SV Kirchdorf verliert auch gegen den Tabellenletzten SV Ochsenhausen II und steht nun selbst am Tabellenende.

SV Dettingen II – SV Haslach 1:1 (0:0). Im Vergleich zur Vorwoche zeigte sich die Heimelf verbessert und bestimmte die erste Halbzeit. Allerdings ließ der SVD beste Tormöglichkeiten liegen. Erst nach einer Stunde gelang den Hausherren die verdiente Führung. Die Gäste gaben aber nicht auf und kamen zum mittlerweile verdienten Ausgleich. In der Endphase hatte der SV Haslach mehr vom Spiel, aber es blieb beim leistungsgerechten Unentschieden. Tore: 1:0 Sascha Rampp (60.), 1:1 Hamid Byram (72.).

TSV Rot a.d. Rot – SV Mittelbuch 0:2 (0:1). In einem guten Kreisliga-A-Spiel, das hart umkämpft war, nahmen die Gäste die Punkte mit. Ein Foulelfmeter in der 38. Minute brachte letztlich das 1:0 für den SVM. Zwar scheiterte Roland Stamler zunächst an TSV-Torhüter Manuel Herrmann, doch der Nachschuss von Daniel Dorner landete im Netz. Erst in der 88. Minute sorgte Maximilian Hellgoth für die Entschreidung. Bes. Vork.: Rote Karte für Luca Ruedi (SVM/28.), Gelb-Rote Karte Luca Badstuber (TSV/83.).

SV Stafflangen – BSC Berkheim 2:5 (1:4). Die ersten 15 Minuten verschlief der SV Stafflangen komplett und die Gäste führten mit 4:0. Erst danach wachte der SVS auf und kam zu Möglichkeiten. Allerdings waren die vier Gästetor einfach zu viel, um dem Spiel noch die entscheidende Wende geben zu können. Tore: 0:1, 0:2 Markus Bufler (3., 5.), 0:3, 0:4 Simon Kammerlander (8., 11.), 1:4 Patrick Zoll (32.), 2:4 Julian Aßfalg (55.), 2:5 Markus Bufler (79./FE). Res.: 3:5.

SV Muttensweiler – SV Erolzheim 1:1 (1:0). In der ersten Halbzeit war die Heimelf überlegen und führte völlig verdient mit 1:0. Im zweiten Durchgang kamen dann die Gäste etwas besser ins Spiel und zum Ausgleich. Dennoch war es unter dem Strichein etwas schmeichelhafter Punktgewinn für den SVE. Tore: 1:0 Patrick Ruß (41.), 1:1 Muhammed Sarici (54./FE). Bes. Vork.: Der SVM verschießt einen Foulelfmeter (15.). Res.: 2:0.

SV Kirchdorf – SV Ochsenhausen II 1:2 (1:0). Auch gegen den Tabellenletzten gab der SV Kirchdorf am Ende die Punkte ab. Tore: 1:0 Samet Sarici (22.), 1:1 Eric Ruf (67.), 1:2 Gardijan Wenger (72.).

LJG Unterschwarzach –FC Bellamont 0:3 (0:1). Nur in der ersten halben Stunde konnten die Gastgeber das Spiel ausgeglichen gestalten. Danach kamen die Gäste aus Bellamont immer besser ins Spiel und siegten am Ende auch in dieser Höhe verdient. Tore: Uwe Martin (35.), 0:2 Dominik Kuhl (65.), 0:3 Denis Härle (84.). Res.: 4:1.

SV Erlenmoos – SV Mittelbiberach 3:2 (2:0). Die erste Halbzeit gehörte dem SVE und die 2:0-Pausenführung war verdient. Die Gastgeber konnten sogar noch auf 3:0 (67.) erhöhen. Allerdings fielen die Anschlusstreffer schnell danach (69., 72.). Die Gäste warfen nun alles nach vorne, doch eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein konsequentes Abwehrverhalten brachten den Sieg über die Zeit. Tore: 1:0 Kaan Isildak (13.), 2:0 Christian Wiest (24.), 3:0 Rafael Birkle (67.), 3:1 Niclas Kies (69.), 3:2 Fabian Zell (72.). Res.: 1:3.