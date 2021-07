Bruno-Frey-Stiftung stellt sich neu auf

Drei neue Ehrenamtliche sind künftig für die Bruno-Frey-Stiftung im Einsatz. Diesen Monat hat Thomas Hagel seine Tätigkeit als neuer Geschäftsführer aufgenommen. Bereits zuvor wurden Andrea Sperr in den Vorstand und Oliver Kirstein in den Beirat berufen.

Andrea Sperr, Schulrätin im Fachbereich Grundschule am Staatlichen Schulamt Biberach, folgte im Vorstand auf Sabine Imlau. Die frühere Rektorin des Pestalozzi-Gymnasiums hatte ihre Tätigkeit für die Bruno-Frey-Stiftung aufgrund ihres Wegzugs aus Biberach niedergelegt. Im Beirat übergab schon vor einiger Zeit Wolfgang Reichel sein Ehrenamt an Oliver Kirstein, Orthopäde mit Wohnsitz in Mittelbiberach. Den Beiratsvorsitz übernahm Martin Gerster, Geschäftsführer der Gustav Gerster GmbH & Co. KG und seit vielen Jahren bei der Bruno-Frey-Stiftung engagiert.

Anfang Juli tagten Beirat und Vorstand in der neuen Besetzung erstmals vor Ort und verabschiedeten Wolfgang Kempfle, der die Geschäftsführung nach mehr als sechs Jahren an Thomas Hagel übergab. Martin Gerster würdigte Wolfgang Kempfle: „Außenstehende meinen oft, Geschäftsführer bei der Bruno-Frey-Stiftung sei ein Teilzeitjob für Pensionäre. Wolfgang Kempfle hat diese Stelle zu weit mehr als 100 Prozent ausgefüllt und sich mit großem zeitlichem und persönlichem Engagement für die Stiftung eingesetzt.“

Der Vorstandsvorsitzende Jörg Hochhausen ergänzte: „Wolfgang Kempfle hat viele neue Ideen wie den Bruno-Frey-Kulturpreis eingebracht und auch große Projekte angepackt, etwa den Bau von Sozialwohnungen in der Hochvogelstraße. Zudem hat er das Stiftungsvermögen nicht nur verwaltet, sondern sogar vermehrt.“

Zum 1. Juli übernahm mit Thomas Hagel ein waschechter Biberacher die Geschäftsführung der Bruno-Frey-Stiftung. Hagel war über Jahrzehnte in leitenden Funktionen bei verschiedenen Kreditgenossenschaften tätig und kennt sich daher mit Finanzen bestens aus. Anfang Juli trat er in die passive Phase seiner Altersteilzeit ein und kann sich künftig auf seine neue Geschäftsführertätigkeit konzentrieren.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Es macht für mich viel Sinn, Kinder, Jugendliche und Bedürftige zu unterstützen und hier im Sinne von Bruno Frey Gutes zu tun“, erklärt der 62-Jährige. Seine erste große Aufgabe wird die Vergabe des Bruno-Frey-Kulturpreises im kommenden Herbst sein (siehe Info).

Bereits zu Lebzeiten förderte der in Biberach geborene Unternehmer Bruno Frey kulturelle und soziale Projekte. Nach seinem Tod 2005 ging sein gesamtes Vermögen von mehr als 27 Millionen Euro, darunter auch Immobilien, als Stiftungskapital in die Bruno-Frey-Stiftung für kulturelle und soziale Zwecke über. Nach dem Willen des Stifters unterstützt die Bruno-Frey-Stiftung die musische und kulturelle Erziehung der Jugend in der Stadt Biberach und dem Landkreis. Zudem ist als Stiftungszweck die Unterstützung von Bedürftigen im Landkreis festgeschrieben.