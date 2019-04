Bruno-Frey-Stiftung spendiert Schulranzen

Seit 2011 schenkt die Bruno-Frey-Stiftung Kindern aus Familien mit geringen Einkünften zur Einschulung einen Schulranzen. Die Ranzen wurden kürzlich im Biberacher Tafelladen im Beisein von Landrat Heiko Schmid und Sabine Imlau, Mitglied des Vorstands der Bruno-Frey-Stiftung und Rektorin des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach, verteilt. Die Verteilung der Schulranzen in Laupheim, Ochsenhausen, Bad Buchau und Riedlingen fand ebenfalls bereits statt.

„Das ist eine richtig tolle Aktion. Es ist rührend, wenn man in die freudigen Kinderaugen sieht. Sie freuen sich auf den Ranzen und sie freuen sich auch, endlich in die Schule gehen und lernen zu können. Dazu leistet die Bruno-Frey-Stiftung einen ganz wertvollen Beitrag“, so Schmid.

„Die Schulranzen werden immer rechtzeitig vor Ostern übergeben. „Die Kinder sollen von ihren Eltern oder Großeltern Österliches ins Nest gelegt bekommen“, sagt Sabine Imlau. „Seit 2011 haben wir als Stiftung für diese Aktion mehr als 50 000 Euro ausgegeben. Im ersten Jahr waren es noch 2500 Euro. Mittlerweile sind dafür die Kosten auf rund 10 000 Euro pro Jahr angestiegen. Offensichtlich gibt es einen großen Bedarf. Aus unserer Sicht ist das gut angelegtes Geld.“

Die Information der berechtigten Eltern über diese Schulranzen-Aktion erfolgt durch das Jobcenter des Landkreises Biberach. 2019 wurden die Eltern von 232 Kindern über die Möglichkeit der Abholung und die Abholtermine in Biberach, Laupheim, Riedlingen, Ochsenhausen und Bad Buchau informiert.

Das Ehepaar Ingrid und Fritz Gerster, ehrenamtliche Mitarbeiter des Tafelladens, hat seinerzeit die Aktion ins Leben gerufen und führt diese bis heute federführend und ehrenamtlich zusammen mit ihrer Tochter Susanne Gerster durch. Sie beschaffen die Schulranzen und verteilen sie in die Tafelläden im Landkreis.