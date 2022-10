Bruno-Frey-Preis geht an zehn junge Musikerinnen und Musiker

Im Rahmen eines Kammerkonzerts auf beachtlichem Niveau ist der diesjährige Bruno-Frey-Preis an zehn junge Musikerinnen und Musiker vergeben worden. Mit großzügigen Summen sind sie für ihre Wettbewerbserfolge, ihren Fleiß und ihr Engagement belohnt worden.

Kulturdezernent Dr. Jörg Riedlbauer begrüßte in seiner Funktion als Vorsitzender der Stiftung „Bruno-Frey-Preis“ die rund 50 Zuhörerinnen und Zuhörer und verdeutlichte, wie sehr die musikalische Bildung in Biberach von der großherzigen Donation Bruno-Freys zehren könne: Der habe 1991 nicht nur den Musikschul-Neubau finanziert, sondern auch einen wertvollen Konzertflügel gestiftet und eine jährlich an herausragend begabte und fleißige Schüler zu vergebende Summe von 5000 Euro ausgelobt – den „Bruno-Frey-Preis“.

Die Stiftung habe daneben die Anschubfinanzierung der Kooperation MuBiGs übernommen, einem Großprojekt der musikalischen Breitenbildung. Sie ermögliche auf der anderen Seite die Exzellenzfindung und Spitzenförderung in einem Umfang, wie man sie sonst nur in wesentlich größeren Städten finde. Dr. Riedlbauer bedankte sich abschließend bei der Bruno-Frey-Stiftung und bei den „heimlichen Mäzenen“, den Schülereltern.

Wie funktioniert denn die Vergabe des Bruno-Frey-Preises? Die Musikschullehrer schlagen schriftlich in Form einer kleinen Biografie mögliche Kandidaten und Kandidatinnen vor – entweder für einen „Förderpreis“, mit dem die Jüngeren bis 13 Jahre motiviert werden sollen, oder für einen „Hauptpreis“, mit dem die Älteren für ihre außergewöhnliche „Musikschulkarriere“ ausgezeichnet werden – ein wenig schimmert da die Idee des Nobelpreises durch. Die Schulleitung sichtet die Vorschläge und entscheidet. Die Auserwählten geben dann ein Preisträgerkonzert vor Publikum. Im Anschluss entscheidet eine sachkundige Jury über die Verteilung der Preisgelder. Dabei wird neben der der musikalischen Qualität und Interpretation der „live“ vorgetragenen Werke auch der Leistungsstand, die Werkauswahl, der unterrichtliche Fortgang und das Engagement in der und für die Musikschule berücksichtigt.

Die Leistungen beim diesjährigen Preisträgerkonzert waren mehr als ansprechend. Die jungen Musikerinnen und Musiker, zwischen 9 und 17 Jahren jung, waren ausgezeichnet vorbereitet – etliche spielten ihr Programm auswendig – und alle behielten die Nerven. Musikdirektor Andreas Winter führte gut gelaunt und nicht ohne Stolz auf „seine“ Musikschule durch das Programm und fand vor jedem Auftritt ein paar nette Worte. Das Publikum applaudierte begeistert und hatte dabei sicher auch den großzügigen Stifter Bruno Frey im Herzen.