Bruch-Stücke und Ohrwürmer

Kurz nach dessen 180. Geburtstag erinnert das Biberacher Jugendsinfonieorchester an den Komponisten und Dirigenten Max Bruch (1838–1920). Neben einigen Werken dieses deutschen Romantikers spielen die jungen Musiker unter der Leitung von Günther Luderer am Sonntag, 11. März, ab 17 Uhr in der Gigelberghalle auch Ohrwürmer aus Wien und Böhmen.

Schon zeit seines Lebens zeichnete sich ab, was bis heute Realität ist: Die öffentliche Wahrnehmung des Komponisten Bruch beschränkt sich weitgehend auf sein erstes Violinkonzert g-moll – eine Tatsache, die Bruch verbitterte und ihn zu einem Misanthropen werden ließ. Dabei stammen aus seiner Feder eine lange Reihe wunderschöner Kompositionen: Die „Serenade nach schwedischen Melodien“ etwa, die in jedem ihrer fünf Sätze nordische Stimmungen zaubert, oder die „Romanze F-Dur op. 85“, in der der junge Bratschensolist Daniel Klessinger Klangsinn und Virtuosität unter Beweis stellen kann.

Daniel begann im Alter von sechs Jahren mit dem Violinunterricht bei Günther Luderer. Er ist Mitglied des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg und wird von der Deutschen Stiftung Musikleben gefördert. Mehrfach wurde er mit einem Preis der Bruno-Frey-Stiftung ausgezeichnet und erspielte sich zwei Bundespreise beim Wettbewerb Jugend musiziert.

Franz von Suppés „Ouverture zu ,Dichter und Bauer‘“ mit ihrem berühmten Violoncello-Solo eröffnet den zweiten Teil des Programms, bevor aus Antonin Dvoraks „Böhmischer Suite“ eine Polka und ein Furiant erklingen. Nicht fehlen dürfen zwei Juwelen aus der Feder von Johann Strauß – der „Kaiserwalzer“ und die „Pizzicato-Polka“. Ein würdiges Programm nicht nur zum 180. Geburtstag von Komponist und Dirigent Bruch, sondern auch zum Jubiläum von Dirigent Günther Luderer, der seit nunmehr 30 Jahren am Pult des Biberacher Jugendsinfonieorchesters steht.