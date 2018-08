Brown läuft stark in Sonthofen

Clive Brown von der TG Biberach hat erfolgreich den sehr anspruchsvollen Hörnerlauf in Sonthofen absolviert. Brown und die knapp 200 anderen Läufer hatten auf der 18,2 Kilometer langen Trailstrecke 1111 Höhenmeter Aufstieg und 400 Höhenmeter Abstieg zu bewältigen. Die Läufer liefen dabei von Sonthofen nach Grasgehren. Brown belegte in 1:34:45 Stunden den fünften Platz in der Gesamtrangliste und in der Altersklasse (AK) 40 Rang zwei. Den Lauf bei den Frauen gewann Alexandra Hagspiel (Allgäu Outlet Raceteam/1:46:13 Stunden) und bei den Männern Marc Dürr (Allgäu Outlet Raceteam/1:29:21).