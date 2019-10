Brown gelingt große Überraschung in Köln

Clive Brown von der TG Biberach ist mit Platz vier beim Köln-Marathon eine sehr große Überraschung gelungen. Die männliche Alterklasse M45 gewann er dabei mit deutlichem Abstand.

In Köln gingen circa 6000 Läufer an den Start, 4500 davon kamen ins Ziel. Die Bedingungen waren nicht ganz einfach. Die Temperaturen waren bei knapp 20 Grad okay, aber die hohe Luftfeuchtigkeit und der aufkommende Wind machten es den Läufern während des Marathons schwerer. Brown lief zunächst die ersten 15 Kilometer zusammen mit dem späteren Fünftplatzierten.

Während der TG-Sportler das Tempo hielt, fiel sein Mitläufer etwas zurück. Bis Kilometer 35 konnte Brown sein Tempo halten beziehungsweise sogar steigern. Danach machte auch ihm der einsetzende Wind zu schaffen und so musste auch er Tempo rausnehmen. Mit der Topzeit von 2:33:32 Stunden kam er schlussendlich als Viertplatzierter ins Ziel. Damit gewann er auch mit knapp 22 Minuten Vorsprung seine Altersklasse. Zudem unterbot er seine alte Bestzeit von 2:36:03 Stunden um 2:31 Minuten.

Sieger wurde Hendrik Pfeiffer (TV Wattenscheid 01), der in 2:15:19 Stunden die Olympianorm von 2:11:30 Stunden an diesem Tag nicht erreichte. Bei den Frauen gewann die Marathon-Debütantin Deborah Schöneborn (LG Nord Berlin) in 2:31:18 Stunden.