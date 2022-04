Brother Dege in der Kulturhalle Abdera

Am Dienstag, 10. Mai, gibt es ein Konzert mit Brother Dege & The Brotherhood of Blues in der Kulturhalle Abdera. Damit kommt echter Delta Blues in die Stadt. Dege Legg aka Brother Dege ist im Herzen von Louisiana geboren und aufgewachsen. Bekannt wurde er durch seinen Soundtrack Beitrag „Too Old To Die Young“ in Quentin Tarantinos Kinohit „Django unchained“. Das offizielle Video auf Youtube hat über 700.000 Views und der Film wurde mit dem Oscar prämiert. Dege ist preisgekrönter Musiker mit insgesamt 10 Alben, Buchautor und Journalist. Neben Delta Blues und Southern Rock fließen auch Indie und Psychedelic mit ein.

Als Support spielt die Ulmer Blues-Rock-Band von Black Ocean´s Edge. Einlass ist ab 19 Uhr, Tickets gibt es für 16 Euro (ermäßigt 12 Euro) an allen Vorverkaufsstellen. Weitere Infos unter www.abdera-bc.de