Bronze-Tafel erinnert an Unterstützer

Nach Beendigung der Sanierungsarbeiten wurde im Herbst 2016 das Haus der Archive (Roter Bau) mit einer feierlichen Einweihung seinem Zweck übergeben. Seither befinden sich dort das Stadtarchiv und das Wieland-Archiv.

Eine Bronzetafel an der Fassade des Gebäudes erinnert nun an die finanzielle Beteiligung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Rund 4,9 Millionen Euro kosteten Umbau und Renovierung des Roten Baus. Auf Initiative des Baudezernats erhielt die Stadt 1,53 Millionen Euro als Zuschuss von Land und Bund. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hatte zudem einen Zuschuss in Höhe von 100 000 Euro für die Fenster übernommen.