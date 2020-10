Briefe vom Maulwurf an den Hasen

Für die Erst-und Zweitklässler der Mittelberg-Grundschule in Biberach hat es gab kürzlich ein besonderes Highlight im Schulalltag gegeben: Die Hör- und Schaubühne Stuttgart war zu Gast und lud jede Klassenstufe für sich in ihr Geschichtenzelt ein.

Gebannt folgten die Kinder der Mischung aus Schauspiel und Figurentheater mit Suzan Smadi und Inga Töpperwien und ihrer Geschichte vom möhrenverliebten Hasen und dem Maulwurf, der direkt unter dem Möhrenbeet des Hasen lebt. So kommt es, dass das Gießwasser für die Möhren immer wieder die Wohnung des Maulwurfs überflutet. Mit seinem Beschwerdebrief daraufhin setzt der Maulwurf ein für die jungen Zuschauer sehr amüsantes Hin und Her in Gang, das letztlich doch zur Aussprache und Versöhnung zwischen den beiden Tieren führt.

Angeführt von den beiden Schauspielerinnen ließen die Kinder zum Schluss dann noch einen gemeinsam formulierten Brief an Hase und Maulwurf steigen – per Luftpost, mit Hilfe zweier Heliumballons.