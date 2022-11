Briefe ans Christkind

Die Christkindles-Poststelle ist auch in diesem Jahr wieder ein fester Bestandteil des Biberacher Christkindles-Marktes. An den Wochenenden unterstützen Weihnachtsengel die Kinder mit ihrer Christkindles-Post.

Kinder können ihren Brief an das Christkind in den eigens dafür bereitgestellten Briefkasten an der Hütte 51 auf dem Christkindles-Markt werfen. An den Wochenenden werden die Kinder dabei von einem Weihnachtsengel unterstützt, der die Briefe der Kinder in Empfang nimmt und auch beim Schreiben oder Malen des Briefes behilflich ist. Möglich machen dies zahlreiche „Engel“, vorwiegend vom Bischof-Sproll-Bildungszentrum. Die Brief-Vorlagen gibt es an der Poststelle zum Abholen, unter www.biberacher-christkindlesmarkt.de zum Herunterladen oder man schreibt oder malt einen ganz eigenen Brief. Alle eingegangenen Briefe von Kindern werden vom Christkind aus dem Weihnachtshimmel beantwortet. Also bitte den Absender nicht vergessen.