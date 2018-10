Brexit bestimmt einen ganzen Abend

The London Quartet hat sich am Samstag monothematisch mit dem bevorstehenden Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union befasst.

Der Bariton Michael Steffen, die Tenöre Richard Bryan, Mark Fleming, Christopher O’Gorman eröffneten in gespielt todernster Beethoven-Ergriffenheit mit dessen Schluschor aus der Neunten mit Nonsense-Texten: „Friede – Freude – Eierkuchen.“ Man freute sich. Bravo, mehr Klassisches wird kommen, schöner Abend. Die stimmgestalterischen Fähigkeiten versprachen das aus sängerischer Perspektive allemal.

Es kam anders. Bevor jedoch der geballte Brexit zuschlagen konnte, präsentierten sie flotte Renaissance, und es ging mit wahrhaft dem altem Song weiter: „Pastime with Good Company“ wurde 1513 von König Heinrich VIII geschrieben. Michael Steffen: „We’re british, I’m sorry!“ Auch die inoffizielle britische Hymne aus dem 18. Jahrhundert „Rule Britannia“ bekam einen neuen Text, und Steffen: „We are british Britains.“ Ihr Generalthema des Brexit verarbeiteten sie in verschiedenen Stilrichtungen. So ließen die „Comedian Harmonists“ unüberhörbar grüßen, und Jazz können sie auch. Ein lyrisch-frühlingshafter Song hieß „The end of May“, gemünzt hier natürlich auf Theresa May.

Ihre „Britophilie“ und sich selbst nahmen sie kräftig auf den Arm, sangen „Das Lied der patriotischen Vorurteile“ mit dem Refrain „The English are the best“. Sie spotteten über über die Iren und über die Schotten, und fast alles führte gewunden oder auch direkt zum Brexit zurück. Den bevorstehenden EU-Ausstieg beleuchteten sie von allen Seiten, vom grellen Spott zu Verständnis, brachten Songs Pro und Anti EU. Man fragt sich, über was diese exzellent singenden Musik-Kabarettisten spotten sollen, wenn ab März 2019 der Brexit vollzogen und zu Geschichte geworden sein wird.

Sprache irritiert Publikum

Viele der Songs hatten sie aus einem englischen Liederbuch, aber vereinzelt interpretierten sie andere Komponisten wie Paul Simon, Stephen Sondheim und ABBA. Da zeigten sie auch, dass ihre sängerischen Fähigkeiten, vor allem die des Baritons, die recht banalen Anforderungen an ihre alltäglichen brexitgesteuerten Gebrauchssongs weit überstiegen. Volksliedhaftes kam zu Gehör, aber es wurde schon auch einmal ernsthaft hymnisch. Jeder durfte mal solistisch ran; einer überlegte, in welcher Sprache er träumen soll. Sprache ist auch das Stichwort für den Schwachpunkt des Ganzen. Die Conference-Beiträge aller vier waren bis auf winzige Ausnahmen nahezu ausschließlich Englisch, und man sah im Saal manch verlegene Gesichter derer, die in dieser Sprache gar nicht oder wenig geübt waren. Dass irritierte viele Gäste, war in den Ankündigungen doch zu lesen, die Veranstaltung werde auf Deutsch gehalten. Doch Deutsch hörte man bestenfalls rudimentär. Diejenigen, die alles verstanden, hatten natürlich einen Riesenspaß.

Die Interpreten ihrerseits zeigten beeindruckende englische Sprachfertigkeit mit ausgebuffter Diktion. Und es kam sogar ein Song in ausgezeichnetem Deutsch: „Mariechen saß weinend im Garten“ mit Nonsense-Text, mit dem sie sich über den Hang der Deutschen zu Anglizismen lustig machten. Sie waren nie bierernst, auch nicht als sie die britische Hymne „God save the Queen“ mit einem sinnfeien Text präsentierten. Der zumeist feiner Humor, der gelegentlich mit gröberem Zuschnitt gemischt wurde, kam „sehr englisch“ herüber.

Recherchiert man andere Programme des Quartets, kann man nur zutiefst bedauern, dass sie ihr großes interpretatorisches Können in Klassik und klassischer Moderne, auch im Jazz, dem Biberacher Publikum weitestgehend vorenthielten. Das Thema Brexit war irgendwann wirklich ausgelutscht.

Alles in allem war das Ganze jedoch höchst erheiternd, es war, was sonst – „very british.“