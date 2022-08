Missbrauch in Kindheit und Jugend: Hier finden Betroffene Unterstützung

Die Beratungen finden persönlich, telefonisch oder auch online statt. Sie sind kostenfrei für alle Menschen, vertraulich und bei Wunsch auch anonym möglich. Die Beratungsstelle von Brennessel in der Sennhofgasse 7 in Biberach ist montags, dienstags und donnerstags besetzt. Ratsuchende sollten im Vorfeld einen Termin vereinbaren unter Telefon 07351/3470350 oder per E-Mail an: kontakt@brennessel-bc.de

Seit mehr als einem Jahr gibt es in Biberach eine spezialisierte Fachberatungsstelle für Menschen, die von sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend betroffen sind. Der Ravensburger Verein Brennessel hatte im April 2021 eine Zweigstelle in Biberach eröffnet. Sandra Dengler und Heike Wiest sind als Beraterinnen vor Ort im Büro in der Sennhofgasse 7 tätig. Es ist eine Anlaufstelle für Betroffene, aber auch für Angehörige, Bezugs- und Vertrauenspersonen und Fachkräfte aus Schule, Kindertageseinrichtungen oder der Jugendhilfe, die sich in konkreten Fällen oder auch bei einem Verdacht Unterstützung von außen wünschen oder Fragen zum Thema haben.

Sandra Dengler (Foto: privat)

„Das Beratungsangebot wird rege genutzt, wir bekommen Anfragen aus dem gesamten Kreis“, sagt Sozialpädagogin Sandra Dengler, die sich die 100-Prozent-Stelle zur Hälfte mit Heike Wiest teilt. „Das Alter der bisher eingegangenen Beratungsanfragen liegt zwischen drei und über 60 Jahren.“ Denn der Verein Brennessel befasst sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend, da spielt es keine Rolle, wie lange der Vorfall schon in der Vergangenheit liegt.

„Viele Menschen sprechen erst viele Jahre später darüber, was ihnen in der Kindheit passiert ist. Oder die Vorfälle sind ihnen tatsächlich über Jahre nicht bewusst und die Erinnerung daran taucht erst im Erwachsenenalter wieder auf“, sagt Sandra Dengler.

Präventionsarbeit ist sehr wichtig

Bis heute sind Themen wie Missbrauch, Vergewaltigung und sexuelle Gewalt immer noch ein großes Tabu: „Obwohl es das leider schon seit Jahrhunderten gibt und immer wieder vorkommt – und zwar in allen Schichten der Bevölkerung“, so die Biberacher Fachberaterin des Vereins Brennessel. „Unser Ziel ist es, langfristig den Umgang damit zu verändern und die Menschen für das Thema zu sensibilisieren.“ Dabei spiele Präventionsarbeit an Schulen und Kindertageseinrichtungen eine wichtige Rolle.

Kinder berichten in der Regel nicht eindeutig von Vorfällen, sondern machen, wenn überhaupt, vage Äußerungen oder zeigen Verhaltensauffälligkeiten. Sandra Dengler

„Außerdem müssen Menschen aufhören, die Augen davor zu verschließen, und aufmerksamer sein.“ Natürlich sei das bei diesem Thema einfacher gesagt als getan. Dennoch ist es so, dass ein Kind im Schnitt sieben bis acht Anläufe bei den Eltern braucht, bis es gehört wird, bis Erwachsene die Äußerungen der Kinder verstehen und dementsprechend darauf eingehen.

„Kinder berichten in der Regel nicht eindeutig von Vorfällen, sondern machen, wenn überhaupt, vage Äußerungen oder zeigen Verhaltensauffälligkeiten“, sagt Sandra Dengler. „In solchen Fällen ist es wichtig, aufmerksam zu sein und sich den Kindern als Gesprächspartner anzubieten. Ruhe bewahren und sich bei Bedarf selbst Unterstützung von außen holen, da bei diesem Thema oftmals eigene Gefühle wie beispielsweise Ohnmacht, Hilflosigkeit und Wut hochkommen können.“ Zumal sich die häufigsten Fälle im familiären beziehungsweise sozialen Umfeld abspielen würden.

Erstkontakt über das Umfeld

Und so viele Menschen haben sich im Jahr 2022 schon bei der Fachberatungsstelle gemeldet: „Wir haben bisher 39 Beratungsfälle, davon sind vier aus dem Jahr 2021“, sagt Sandra Dengler. Insgesamt gab es (Stand: August 2022) 65 persönliche Beratungsgespräche. Es fanden außerdem 79 Beratungen telefonisch, per E-Mail oder online statt. Im Jahr 2021, ab der Eröffnung im April, waren es 26 Fälle, die in der Biberacher Beratungsstelle bearbeitet wurden. Es handelt sich dabei um 26 betroffene Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die in der Kindheit und Jugend sexuelle Gewalt erfahren haben. In sieben Fällen wurde eine Anzeige erstattet.

Der Erstkontakt zu Brennessel komme häufig über das Umfeld, also über Eltern, Verwandte, Bezugspersonen, Fachberatungsstellen, Schulen, Kindergärten oder auch über die Jugendhilfe. „Aber, wenn die Klientinnen und Klienten schon etwas älter sind, melden sie sich auch selbst“, sagt Sandra Dengler.

Stelle wird vom Landkreis finanziert

Mittlerweile wurde das Hilfsangebot für den Landkreis Biberach bereits verbessert. Mit dem Projekt „Mobile Teams der Fachberatungsstellen gegen häusliche und sexualisierte Gewalt sowie Prostitution und Menschenhandel“ und dessen Fördermittel konnte der Ravensburger Verein Brennessel den Aufbau der Beratungsstelle in Biberach unterstützen.

Der Landkreis Biberach finanziert die Stelle mit zwei 50-Prozent-Stellen zu 100 Prozent. Ohne „Mobile Teams“ wäre der Aufbau jedoch nicht möglich gewesen. Das Sozialministerium fördert den Ausbau an wohnortnahen, niedrigschwelligen und flexiblen Hilfen für gefährdete Frauen und Kinder in unterversorgten Regionen in Baden-Württemberg. 23 Mobile Beratungsteams unterstützen mit Hilfe von Außenstellen, Walk-and-Talk-Beratungen, Beratungs-Automobilen und aufsuchender Arbeit betroffene Frauen unmittelbar vor Ort bei der Bewältigung ihrer Problemlagen.

Nachfrage ist größer als die Kapazitäten

Insgesamt konnten bisher mehr als 1200 betroffene Frauen und Kinder zwischen dem 1. November 2020 und 31. März 2022 erreicht werden, davon lebten 29 im Landkreis Biberach. Zur erfolgreichen Zwischenbilanz und zur Notwendigkeit der Verstetigung des Angebots ab 2023 durch eine kommunale (Co-)Finanzierung fand bereits ein digitaler Austausch zwischen den Projektträgern und Personen der kommunalen Verwaltung statt. Denn eine Folgefinanzierung ist noch nicht gesichert.

Sandra Dengler und Heike Wiest ist es wichtig, dass die Hilfe weiter im gesamten Landkreis bekannt wird, nicht nur in Biberach. Daher stellten sie sich im vergangenen Jahr in zahlreichen Arbeitskreisen, Netzwerken, aber auch in Institutionen vor. Eine zwölfjährige Schülerin beispielsweise, die von sexualisierter Gewalt in der Familie betroffen ist, braucht Menschen im Umfeld, die sie unterstützen, erläutert Sandra Dengler. Daher ist es wichtig, dass Schulsozialarbeiterinnen, Schulsozialarbeiter, Erzieherinnen und Erzieher oder der Kinderarzt und die Kinderärztin Bescheid wissen und das Beratungsangebot in Anspruch nehmen können.

Das Team der Beratungsstelle freut sich sehr, dass das Angebot so gut angenommen wird. Doch schon jetzt wird deutlich, dass die Nachfrage größer ist, und die Kapazität auf Dauer nicht ausreichen wird.