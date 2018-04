Brennender Müll hat am Montagmorgen in Biberach für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 4.30 Uhr rückte die Feuerwehr in die Rollinstraße aus. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen schnell gelöscht. Ein Auto wurde durch das Feuer beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 2000 Euro. Die Polizei in Biberach (Telefon 07351/4470) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der Brandursache.