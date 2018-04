Brauer aus dem Kreis Biberach schnüren ein gemeinsames Paket

Pünktlich zum Tag des Deutschen Bieres am Montag haben die fünf im Landkreis Biberach ansässigen Brauereien ihre neue Idee zusammen mit dem Oberschwäbischen Museumsdorf präsentiert: ein Sechserträger Bier mit der jeweiligen Premiummarke.

Der Sechserträger bewirbt mit dem Claim „Ein guter Schluck Heimat“ die Biervielfalt des Landkreises und bietet Bierliebhabern die einmalige Möglichkeit, alle Brauereien auf einmal kennenzulernen. Er kostet 7,90 Euro inklusive Pfand und kann ab sofort im Museumsladen des Oberschwäbischen Museumsdorfs Kürnbach gekauft werden. Weitere Vertriebswege werden derzeit noch aufgebaut. Die Schussenrieder Erlebnisbrauerei bestückt den Sechser mit Ott Spezial, die Brauerei Blank aus Zwiefaltendorf mit ihrem Naturtrüben. Das Bräuhaus Ummendorf stellt ’s Blaue Spezial in den Sechser, die Kronenbrauerei Laupheim ihre Laupheimer Weisse und die Hausbrauerei des Café Weichhardt aus Biberach wartet mit Weichhardts Kellerbier auf. Zu diesen fünf Flaschen kommt jeweils eine zusätzliche Flasche hinzu.

Seit 2012 veranstalten die Schussenrieder Erlebnisbrauerei, die Brauerei Blank aus Zwiefaltendorf, das Bräuhaus Ummendorf, die Kronenbrauerei Laupheim und die Hausbrauerei im Café Weichhardt zusammen mit den Verantwortlichen des Museumsdorfs jährlich den Oberschwäbischen Biertag in Kürnbach. In diesem Zusammenhang entstand die Idee, die hervorragende Zusammenarbeit auch für den Verkauf zu nutzen. „Das Museumsdorf feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Ich bin von der Idee der Brauereien, ihren Inhabern und Braumeistern überzeugt. Mit dem neuen Sechserpack Bier zeigen sie, dass sie im Landkreis Biberach fest verwurzelt sind, dass ihnen die Regionalität und die Verbundenheit zum Museumsdorf am Herzen liegen“, so Landrat Heiko Schmid bei der Präsentation im Landratsamt. Dabei wolle man die Brauereien so weit und so gut wie möglich unterstützen.

Gemeinsam mit Schmid präsentierten Thomas Blank, Inhaber und Braumeister von der gleichnamigen Brauerei aus Zwiefaltendorf, Stefan Dobler, Inhaber und Braumeister des Bräuhauses Ummendorf, Armin Schmid, Prokurist der Schussenrieder Erlebnisbrauerei, Paul Eble, Inhaber und Braumeister der Kronenbrauerei in Laupheim und Mecky Marxen, Inhaber von Café und Hausbrauerei Weichhardt in Biberach, den neuen Sechserpack.