Brandstiftung an Gartenhütte

Der Brand einer Gartenhütte am Samstagabend in Rißegg hat auch ein angrenzendes Gartengrundstück teilweise in Brand gesetzt.

Laut Polizeibericht bemerkten gegen 20 Uhr Zeugen vom Kirschenweg aus einen Feuerschein und aufsteigenden Rauch. Sie gingen hin und stellten fest, dass auf einem Grundstück im Kastanienweg eine Gartenhütte in Brand stand. Zudem hatte der Brand schon auf das angrenzende Grundstück übergegriffen. Sie verständigten sofort die Feuerwehr. Diese kam mit drei Fahrzeugen und bekämpfte das Feuer erfolgreich und schnell.

Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer brannte die Gartenhütte komplett aus. Auf dem angrenzenden Gartengrundstück wurden vier hohe Tannen, bereitgestelltes Brennholz sowie ein Kompostbehälter beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 10 000 Euro geschätzt.