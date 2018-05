Brandmeldeanlage verhindert Schlimmeres

Zu einem Brand in einem Industriebetrieb in Biberach ist die Feuerwehr Biberach am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr ausgerückt. Bei der Überprüfung des Gebäudes wurde eine Rauchentwicklung festgestellt. Die weiteren Erkundungen ergaben laut Mitteilung der Feuerwehr einen Batteriebrand in einem Schaltschrank. Das Feuer wurde mit einem CO-Feuerlöscher bekämpft. Nachdem der Rauch mit einem Entlüftungsgerät beseitigt worden war, beendete die Feuerwehr den Einsatz gegen 10 Uhr. Durch die Früherkennung des Brands durch die baurechtlich geforderte Meldeanlage konnte die Feuerwehr automatisch alarmiert, der Brand im Entstehen gelöscht und der Schaden begrenzt werden. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 25 Mann auch die Polizei und der Rettungsdienst. Über die Höhe des Schadens gibt es noch keine Angaben.