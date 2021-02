Brand neben dem Tierheim

Ein Verteilerkasten hat am Mittwoch in Biberach Feuer gefangen. Neben dem Biberacher Tierheim entfachte sich ein Brand, der glimpflich endetet, weil die Biberacher Feuerwehr schnell vor Ort war und das Feuer löschte. Ein Mitarbeiter des Tierheims bemerkte den brennenden Kasten gegen 19.45 Uhr und rief gleich die Rettungskräfte. So blieb es bei einem beschädigten Verteilerkasten und einer leicht in Mitleidenschaft gezogenen Fassade. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Die Tiere mussten nicht evakuiert werden. Neben Feuerwehr und Polizei waren auch der Stromversorger und ein Elektriker vor Ort. Brandursächlich dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt sein. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen der Polizei nicht vor.