Brand im Wohnheim der Wohnungslosenhilfe

Die Biberacher Feuerwehr ist am Freitagabend um 21.45 Uhr zu einem Wohnheim der Wohnungslosenhilfe in die Kolpingstraße in Biberach ausgerückt. Dort hatte ein Rauchmelder Alarm geschlagen. Ein Bewohner hatte in seinem Dachgeschosszimmer persönliche Gegenstände angezündet, wie die Polizei mitteilt. Als der Rauchmelder auslöste, verließ der Mann fluchtartig sein Zimmer.

Zimmernachbarn wurden darauf aufmerksam und löschten den Brand. Ohne diesen schnellen Einsatz der Helfer wäre das Feuer auf das Gebäude übergegangen, vermutet die Polizei. Ein Helfer atmete bei den Löschmaßnahmen Rauch ein und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Zimmerbewohner selbst verletzte sich bei seiner Flucht schwer und wurde im Krankenhaus aufgenommen.

Er stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei ihm eine Blutprobe erhoben. Der Mann wird wegen schwerer Brandstiftung zur Anzeige gebracht.

Die Feuerwehr Biberach war mit 15 Mann im Einsatz. Der Rettungsdienst hatte zwei Rettungswagen und einen Notarzt vor Ort.